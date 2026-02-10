國防部：“台獨”武裝膽敢挑起戰端必遭滅頂之災

中評社北京2月10日電／國防部網站消息，2月10日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。



記者：據報導，台軍計劃將“海馬斯”系統前推至澎湖與東引，打擊範圍能覆蓋福建、浙江等地解放軍陣地。台學者透露台防務部門曾提出對解放軍“先制打擊”構想。請問對此有何評論？



蔣斌：從前推武器部署到發動所謂“先制打擊”，“台獨”分子的想法越來越荒誕不經、自不量力。在解放軍的強大實力面前，“台獨”武裝若膽敢挑起戰端，必遭滅頂之災。

