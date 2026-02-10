中國日本商會會長擔憂中日對話斷絕

中評社香港2月10日電／共同社報導，中國日本商會會長本間哲朗（松下控股公司副社長）10日舉行記者會，對關係惡化的日中兩國政府之間“失去充分對話”表示擔憂。該商會由在華開展業務的日企組成。1月的企業問卷調查顯示，對2025年7至12月本公司景氣狀況的認知比上次改善3個百分點，各公司紛紛表示希望日中關係修復。



在北京召開記者會的本間表示，日本首相高市早苗國會答辯帶來的影響“目前看來並不明顯”，另一方面介紹稱企業與地方政府之間的會面變得越來越難以安排。他強調：“如果沒有政治層面的理解，新的投資就無法推進。企業對今後的投資走向感到不安。”



問卷調查顯示，認為本公司的景氣狀況“惡化”和“略微惡化”占37%，比上次調查的2025年1至6月相比減少3個百分點。關於投資，表示將在2026年增加或與上年持平的企業占59%，較上次調查增加3個百分點。



各企業紛紛感到不安，表示“日中間航線班次減少，給出差和人才交流帶來不便”，此外“由於輸出管理的強化，不確定性有所增加。”另外還表示“希望將政治與經濟分開，儘量將對企業活動的影響降至最低。”



此次問卷調查以約8000家公司為對象，於今年1月8日至23日實施，收到1427份有效回答。