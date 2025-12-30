社評：全國對台工作會議　凝聚合力促統一

2026年對台工作會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（新華社圖片） 中評社香港2月11日電/2月9至10日，“2026年對台工作會議”在北京召開，此次會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實新時代中共解決台灣問題總體方略，明確全年對台工作方向、路徑和重點任務，為推動兩岸關係和平發展、推進國家統一大業注入動力，為廣大台胞共享發展機遇、實現自身價值指明前進方向。



習近平總書記關於“兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋”重要論述，深刻揭示兩岸關係發展內在規律，彰顯中共推進國家統一大業堅定決心與歷史擔當，成為2026年對台工作會議最鮮明的精神內核。會議提出，要牢牢把握兩岸關係主導權、主動權，堅持一個中國原則和“九二共識”，這是兩岸關係和平發展的政治基礎，更是兩岸同胞同心同行的根本遵循。衹有堅守這一基礎，才能有效遏制“台獨”分裂勢力囂張氣焰，抵禦外部勢力干涉台海事務的行徑，守護好台海和平穩定良好局面，為兩岸交流合作、融合發展創造有利條件。



回望過往，兩岸關係每步發展，都離不開兩岸同胞同心耕耘；每項成果取得，都彰顯“兩岸一家親”深厚情誼。正如國台辦主任宋濤在新年對台賀辭中所回顧的，2025年兩岸隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，兩岸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，傳承偉大抗戰精神，凝聚民族復興、國家統一強大合力；大陸持續優化台胞往來大陸便利化措施，推出“首來族”優惠政策，舉辦海峽論壇、兩岸中華文化峰會等一系列交流活動，讓更多台灣同胞走出島內“資訊繭房”，親身感受大陸發展進步，增進兩岸同胞心靈契合；高質量推進兩岸融合發展示範區建設，完善惠及台胞台企政策措施，支持台商台企紮根大陸發展，讓台灣同胞共享現代化機遇和成果。

