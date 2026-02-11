法國報告建議加關稅或歐元貶值應對中國競爭

中評社香港2月11日電／法國政府一份戰略報告指出，歐盟應考慮對中國商品徵收30%普遍關稅，或推動歐元兌人民幣貶值30%，以應對來自中國的激烈競爭及湧入歐洲市場的廉價進口產品；但報告也坦言，這些方案的實施難度較大。



據路透社報導，這份報告由法國政府戰略與規劃高級專員署（Haut－Commissariat à la Stratégie et au Plan）編制，這一機構直接向總理匯報，並指導長期公共政策。



報告指出，歐洲正面臨來自中國的強烈競爭壓力，中國企業不斷擴大市場份額，甚至進入曾由歐洲國家主導的行業。



報告並稱，對歐洲工業基礎至關重要的行業，包括汽車、機床、化工和電池，正面臨直接威脅，法國出口的四分之一及德國產量的多達三分之二受到中國競爭衝擊。



機構負責人博納（Clément Beaune）在報告中指出，這股衝擊源於中國產品質量提升以及持續30%至40%的成本優勢，再加上被低估的人民幣；如果不採取行動，北京的產業發展可能將歐洲推入“破壞性循環”。



博納還說，現有歐盟貿易防衛工具，通常包括冗長的反傾銷調查，已不足以應對局面，呼籲採取“重大且必要”的政策轉向。他也承認，推動歐元貶值或人民幣升值比徵收關稅更為困難，儘管徵收關稅也複雜，需要歐盟成員國獲得合格多數支持。



法國財政部長勒斯庫爾（Roland Lescure）上周指出，如有必要，他可在法國今年擔任七國集團（G7）輪值主席國期間，將貨幣市場波動納入議程。



法國希望借助為期一年的G7輪值主席國，聚焦全球宏觀經濟失衡問題。勒斯庫爾認為，這些失衡主要源於美國信貸驅動的過度消費、歐洲投資不足，以及中國出口導向型增長。