快評：對台會議確定方向　擴大兩岸民間交流

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。(資料相) 中評社快評／2026年對台工作會議2月9日至10日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧強調，要堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊“台獨”分裂勢力；要秉持“兩岸一家親”理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流。



相比去年，官方新聞稿新增“堅定不移推動兩岸關係和平發展”、“完善惠及台胞台企政策措施”、“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進心靈契合”字句。去年提到“塑造祖國必然統一大勢”，今年提法是“維護台海和平穩定”；去年提到“擴大兩岸人員往來”，今年改為“暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間基層交流”；去年提到“要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局”，今年提法是“反對外部勢力干涉”。



對台會議確定今年工作方向，擴大兩岸民間交流仍然是重點。2月3日在北京舉行的國共智庫論壇，雙方達成恢復兩岸人員往來正常化等共同意見。對台會議呼應了國共智庫論壇的成果，今年兩岸民間交流有望出現新的動力和前景。



與往年一樣，今年的對台工作會議強調要堅決打擊“台獨”分裂勢力、反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。唯有如此，台海才可能維持和平穩定、兩岸民間交流才可能持續擴大。



一些分析認為，今年中美兩國領導人預期將有多次互動，美方可能限制台灣賴當局，不可過度刺激大陸。又因為台灣今年將進行縣市長選舉，民進黨當局為求勝選，可能繼續操作“反中保台”，兩岸關係仍然充滿變數。