李強在江西看望慰問基層幹部群眾

2月9日至10日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在江西贛州調研並看望慰問基層幹部群衆，向大家致以新春祝福。這是2月10日，李強在瑞金市葉坪鎮朱坊村看望慰問紅軍後代、退伍軍人郭世訓。（新華社圖片） 中評社北京2月11日電／中共中央政治局常委、國務院總理李強2月9日至10日在江西贛州調研並看望慰問基層幹部群眾，向大家致以新春祝福。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於加快革命老區振興發展的重要指示精神，全面落實黨中央關於支持老區建設的各項決策部署，大力發展特色優勢產業，扎實做好保障和改善民生工作，讓人民群眾更加幸福安康、生活蒸蒸日上。



新華社報導，臨近春節，處處洋溢著喜慶氣氛。李強來到瑞金市葉坪鎮朱坊村、洋溪村，走進紅軍後代、老黨員家中，同他們圍坐交談，仔細詢問家庭收入、子女就業、就醫報銷等情況，並向當地幹部詳細瞭解農村社保、發展集體經濟、困難群眾幫扶等工作。李強說，習近平總書記十分掛念老區人民。馬年新春佳節即將來臨，我代表黨中央、國務院來看望大家，送上新春的祝福，祝願大家馬年吉祥、身體健康、工作順利、闔家幸福！李強勉勵當地幹部和有關方面圍繞群眾所需所盼，繼續加強各方面服務保障和村容村貌建設，把一件件惠民利民實事辦成辦好，帶領鄉親們同心奮鬥，共創美好生活，不讓一個人掉隊。



李強前往葉坪革命舊址群，瞻仰中華蘇維埃第一次全國代表大會會址、中共蘇區中央局舊址，聽取紅色資源保護利用等介紹。李強說，無論是革命戰爭年代還是改革開放新時期，老區人民都作出了巨大貢獻，讓老區發展得更好、群眾的生活更幸福是大家共同的心願。要落實好黨的政策，加大各方面支持力度，弘揚傳承老區精神和優良傳統，依託紅色底蘊和資源優勢，強化科技賦能，打造更多具有品牌效應和輻射帶動作用的特色產業，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，不斷增強內生發展動力。



李強考察了中國科學院贛江創新研究院和有關稀土企業，瞭解稀土領域科研進展和成果轉化情況，參觀生產線和產品，與企業、科研機構負責人座談。李強指出，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯。要合理開發稀土資源，加強統籌規劃，優化產業佈局，健全回收體系，提高節約集約利用水平。要堅持生態保護優先，完善生產加工各環節的綠色標準體系，促進全周期綠色化發展。李強強調，要聚焦基礎研究、應用研究，積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地。要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環，不斷提升稀土產業發展質量和效益。



吳政隆陪同。