美商務部長：曾在與愛潑斯坦關係問題上說謊

中評社香港2月11日電／）美國商務部長霍華德·盧特尼克10日在國會參議院出席聽證會時承認，在愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪後，他曾兩次與愛潑斯坦會面。這與他此前聲稱在2005年後與愛潑斯坦斷絕關係的說法相矛盾。



當天，在參議院撥款委員會一個小組委員會舉行的聽證會上，盧特尼克說，他和家人曾於2012年同愛潑斯坦在愛潑斯坦的私人島嶼上共進午餐，他於2011年在愛潑斯坦家中和愛潑斯坦進行了一次會面。而盧特尼克去年在一個播客節目中稱，他與愛潑斯坦曾是鄰居，在2005年和家人參觀愛潑斯坦住所後，他決定“永遠不再與愛潑斯坦待在同一個房間里”。



新華社報導，盧特尼克在聽證會上再次淡化他與愛潑斯坦的關係，稱他們之間的聯繫僅限於幾封電子郵件和兩次相隔數年的會面。“我和他沒有任何關係。我幾乎沒和他打過交道。”盧特尼克說。



當天晚些時候，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特在白宮對媒體說，“（特朗普）總統全力支持部長”，“盧特尼克部長仍然是特朗普總統團隊中非常重要的一員”。



美國司法部最近公開的多封電子郵件顯示，愛潑斯坦曾邀請盧特尼克於2012年12月在他在加勒比海的私人島嶼共進午餐，盧特尼克和家人接受了邀請。這與盧特尼克去年所言矛盾。美國多名國會議員因此要求盧特尼克辭職，理由是他在與愛潑斯坦關係問題上“說謊”。



愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為“自殺”。因牽扯美國乃至歐洲政商界眾多重量級人物，愛潑斯坦案引發廣泛負面輿論。特朗普及其政府官員、盟友也捲入此案。