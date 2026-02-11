環時：Seedance 2.0中國AI新峰

中評社香港2月11日電／環球時報今日發表社評，題為Seedance 2.0展現中國AI“厚土”與“高光”。社評摘要如下。



“我們正在進入一個人就能拍電影的時代。”中國公司字節跳動新發布的AI視頻生成模型Seedance 2.0，讓全球科技界再次將目光投向中國。憑借“秒級生成影院級大片”的試用效果，這款AI生成模型被許多媒體評價為“超越OpenAI的Sora 2”“顛覆影視行業”以及“標誌著AI在影視領域的一個奇點時刻”。中國AI技術迭代與升級是中國科技創新活力持續迸發的必然，並且呈現出與技術霸權主義完全不同的發展邏輯。這背後是中國獨有的制度優勢、市場土壤、企業活力與戰略定力，也是科技自立自強戰略下中國創新生態的體現。



在中國，AI發展有一張清晰的“國家路線圖”。從“推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”的提出，到國務院印發《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》，中國始終將科技創新擺在國家發展全局的核心位置。這種戰略部署為企業創新提供了堅實的政策支撐和方向指引，讓創新發展行穩致遠。



人工智能是數據密集型、應用驅動型技術，而中國擁有全球最大的數字用戶群體、豐富的應用場景和完善的數字基礎設施。去年初DeepSeek-R1發布引發美國科技界的“斯普特尼克時刻”熱議，今年Seedance 2.0等中國AI的持續出圈，一度催生了矽穀對中國的“羨慕”浪潮。事實上，中國AI科技創新的一座座“新峰”，矗立於中國數字經濟的“厚土”之上。中國擁有6.02億生成式人工智能用戶，抖音等平台積累的海量視頻語料，為Seedance 2.0的訓練提供了多元、高質量的數據集；移動互聯網、線上線下融合的商業網絡與完善的數字基礎設施，讓AI技術能快速落地到漫劇、短劇、電商廣告等多元場景，在實際應用中完成數據反饋與技術優化。



14億多中國人的消費潛力，日益成為激勵中國科技公司改進AI技術的巨大動力。



與一些國家在AI發展上搞技術壟斷不同，中國AI技術的進步不僅賦能本國經濟，也與世界開放共享。人們注意到，此次Seedance 2.0的發布是中外同步的，試用主頁上除中文外還有英文、阿拉伯文、德文、俄文等 9種語言。中國企業積極擁抱開源，大幅降低了全球開發者和企業使用尖端AI技術的門檻。中國AI領域的快速發展和落地應用，一次次給世界帶來普惠性、突破性的技術進步。Seedance 2.0的出現是中國發展新質生產力的生動實踐，也是中國對全球人工智能發展和產業化應用的又一貢獻。