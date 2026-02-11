看好AI前景　54%家辦擬增配科技資產

中評社香港2月11日電／《香港家族辦公室市場研究》顯示，大部分受訪家辦看好香港市場，最受青睞的投資行業分別為科技、媒體及醫療保健，其中人工智能（AI）受到追捧，另有四成受訪者打算增配數字資產，比例僅次於公開市場股票的45%。



大公報報導，德勤表示，不少單一家辦目前都計劃減低美國市場風險，並重新聚焦香港，而目前金融業在受訪單一家辦的偏好之中領先，35%作出偏高配置，44%作中性配置。科技與媒體行業緊隨其後，偏高和中性配置各佔33%。房地產、醫療保健、消費／零售及能源／公用事業配置則相對均衡，偏高和中性配置共佔約一半受訪者，而工業及原材料排名最後。



在未來的資產配置方面，受訪家辦對各行業的偏好已有所改變，未來配置上，科技／媒體行業最受青睞，逾半數單一家辦受訪者（54%）打算增配。醫療保健（42%）及金融業（40%）緊隨其後，能源／公用事業（28%）和消費／零售（21%）亦有一定增配意向。不過，房地產目前雖獲較多配置，但受訪者的態度卻最審慎，22%受訪者計劃減配，減配比例為所有行業之中最高。



據瞭解，靠傳統行業起家的單一家辦，普遍強調投資組合要穩健均衡，部分避免偏重任何行業，其他則專注剛需行業，確保不同經濟周期下都能保持穩定。相反，在科技行業致富的單一家辦，基於對該行業的熟悉程度和專業能力，一般都偏好科技投資。



85%持有私募股權投資



值得留意的是，隨著家族辦公室追求更成熟和多元化，另類資產日趨重要。私募股權在另類資產中最受歡迎，85%受訪者目前持有相關投資，逾半數更投放超過10%資金。而且有逾半數受訪者有投資數字資產（包括加密貨幣）、商品和貴金屬，約40%受訪者有投資私人債務和直接放貸，以及藝術品和收藏品。展望未來，40%受訪者打算增配數字資產，比例僅次於公開市場股票的45%。