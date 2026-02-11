香港家辦大增　年經濟貢獻逾126億

中評社香港2月11日電／調查顯示，截至去年底香港單一家辦逾3380間，兩年間增加680間，增幅超過25%。過半家辦財富層級達5100萬美元以上，單計每年營運開支，可為本港帶來約126億元經濟貢獻，創造逾萬個全職職位，涵蓋財務顧問、法津及會計等高增值領域。受訪人士普遍認為，與新加坡相比較，香港相關政策更具彈性，吸引力更大。



大公報報導，投資推廣署委託德勤對香港家族辦公室進行研究，訪問了121間家族辦公室，當中85間為單一家辦（38間源自內地、19間源自香港、其餘源自歐洲與亞太）。調查結果除顯示香港的單一家族辦公室數目（共3384間）大幅增加外，更為香港經濟帶來每年約126億元收益。財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港是全球資產及財富管理的領先樞紐，家辦行業生態圈持續蓬勃發展。香港家辦的數目持續增長，反映政府在政策推動和制度建設上的努力已取得實質成果。因應全球變局，家辦行業和資產管理正加速演變，更著重可持續增長、跨代傳承和發揮正向的社會影響力。在“一國兩制”下，香港憑藉背靠祖國、連接全球的優勢，為家辦帶來兼具可預測性和高增長潛力的優良發展環境。



對沖美市場風險



六成擬增港投資



是次調研同時突顯香港在亞洲資產及財富管理領域的核心角色，其資產管理規模於2024年年底約為35萬億港元（約4.5萬億美元）。截至2025年6月，香港擁有全球第二多的超高淨值人士，是設立家辦的首選地點之一。



值得留意的是，不少單一家辦目前都計劃減低美國風險並重新聚焦香港，所有受訪者均計劃在未來三年增加（60%）或維持（40%）在香港的配置，是唯一零減持的地區。這樂觀情緒呼應了香港去年出色的股市表現。



受訪業界人士普遍認為，香港家辦相關政策較新加坡更具吸引力，例如在新加坡設立家辦，要取得當地部門審批，需時最快也要有三個月，而香港則不設審批要求。另外，新加坡單一家辦的稅務優惠是需要投資本地資產，香港則不受限制，可透過香港投資全球資產。



擴大稅務寬減範圍



納數碼資產貴金屬



因此，受訪業界更傾向選擇落戶香港，金融機構也觀察到客戶從新加坡轉至香港的趨勢。調查更顯示，90%受訪者認為“稅務效率及優惠稅制”是香港作為家族辦公室據點的最大優勢，其次為“成熟的資本市場”，而毗鄰內地市場的地理優勢同樣備受重視。



德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，稅務優惠被視為政府推動本港家族辦公室發展最重要的措施，幾乎所有問卷受訪者都認為這些措施“非常重要”、“重要”或“有些重要”。現行稅制為單一家辦所管理的家族投資控權工具（FIHV），提供合資格投資利潤稅務寬減，政府亦計劃於今年將適用範圍擴展至數碼資產、貴金屬、貸款及私募股權投資等投資類別。



德勤中國國際稅收服務合夥人潘宗傑表示，香港市場正重新受到追捧，所有單一家辦受訪者均計劃在未來三年增加（60%）或維持（40%）在香港的配置，沒有受訪者打算減持。這股樂觀情緒既反映香港股市去年強勁表現，亦源於受訪者普遍認同香港成熟的資本市場是吸引家族辦公室的關鍵因素。



德勤更預計越來越多的家族辦公室選擇香港作為據點，並帶來更多的經濟效益。德勤中國香港諮詢業務合夥人陳淑嫻表示，家辦的營運開支為本港帶來可觀經濟效益，包括辦公室租金、專業人員薪酬、設施服務開支及資產管理費用等。就未來在港營運而言，大部分受訪單一家辦（74%）及多家辦（94%）準備擴充業務，不少正計劃增聘人手、擴展和提升辦公室空間，以及採用人工智能優化營運。調研估算，家辦透過參與多元化的財務投資活動、營運管理、從事慈善事業等不同渠道，為本地經濟帶來實質貢獻。



團結香港基金建議



推動家辦對接灣區



團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉就《香港家族辦公室市場研究》作回應，對結果感到鼓舞，認為數據反映香港家辦行業蓬勃發展，為本港經濟帶來實質經濟貢獻。認為香港可把握機會，促進家辦行業跨區域資產配置。建議政府進一步與業界合作，推動家辦對接大灣區內的產業及科技項目，發揮香港“超級聯繫人”功能。