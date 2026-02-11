國台辦：正告民進黨當局　政治操弄必遭嚴懲

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）“壹傳媒”創辦人黎智英日前遭判20年，台灣陸委會稱“大陸方面借國安名義打壓自由人權”，國台辦發言人朱鳳蓮2月11日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂“民主自由”的幌子公然為其張目，正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。



有記者提問說，“壹傳媒”創辦人黎智英日前遭判20年，大陸方面發布《“一國兩制”下香港維護國家安全的實踐》白皮書，表示該案是維護國安的判決，同時發布截至1月已有98人依港版國安法被檢控、78人被定罪等。對此，台灣陸委會稱“大陸方面借國安名義打壓自由人權”，民進黨稱“這是香港民主最黑暗的一天”，陸委會主委邱垂正稱，“要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式”。請問對此有何評論？大陸方面未來將如何在實行香港國安法的同時，消除外界對於自由、人權領域的疑慮？



朱鳳蓮指出，我們堅決支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑。



朱鳳蓮表示，黎智英是反中亂港團夥“主腦”，鐵證如山、罪孽深重。民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂“民主自由”的幌子公然為其張目，攻擊抹黑“一國兩制”，再次暴露其企圖亂港謀“獨”、撈取政治私利的本性。正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

