國台辦：“鄉建鄉創”支持台胞來閩就業創業

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）福建省日前印發了《關於推動城市高質量發展的實施意見》，提出打造閩台“城建城創”品牌，引發台胞台青廣泛關注。國台辦發言人朱鳳蓮2月11日在例行新聞發布會上表示，福建“鄉建鄉創”從鄉村向城市的拓展延伸，鼓勵台胞台青參與，將為台胞來閩就業創業提供更多平台與政策支持。



有記者提問說，近日，福建省印發《關於推動城市高質量發展的實施意見》，提到要提升城市空間質量，其中表示打造閩台“城建城創”品牌，讓原本聚焦鄉村小區營造的人才吸引政策，也涵蓋城市建設發展。引發台胞台青廣泛關注。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，近年來，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，其中很有特色的一項是以閩台鄉建鄉創為載體，吸引眾多台灣同胞參與福建鄉村振興。一大批台灣建築師和文創團隊、台灣專才在約600個鎮村開展鄉建鄉創合作。



朱鳳蓮認為，1月29日，福建省委省政府發布《關於推動城市高質量發展的實施意見》，提出“打造閩台‘城建城創’品牌，吸引台灣人才來閩發展”。這是福建“鄉建鄉創”從鄉村向城市的拓展延伸，鼓勵台胞台青參與福建各地城市建設與創新創造，將為台胞來閩就業創業提供更多平台與政策支持。我們真誠歡迎廣大台胞來閩興業，把握“十五五”發展機遇，共繪兩岸融合發展新篇章。