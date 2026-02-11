國台辦解讀對台工作會議精神　逐步貫徹落實

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）2026年對台工作會議近日在北京召開，國台辦發言人朱鳳蓮2月11日在例行新聞發布會上表示，對台工作會議充分肯定了過去一年對台工作取得的成績，對台工作將按照會議部署和要求，逐步貫徹落實。



有記者提問說，2026年對台工作會議近日在北京召開，請對會議精神予以解讀，下一步將如何貫徹落實？



朱鳳蓮指出，2026年對台工作會議於2月9日至10日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。會議充分肯定了過去一年對台工作取得的成績，深刻分析了當前和今後一個時期的台海形勢，就做好今年對台工作提出了明確要求。



朱鳳蓮表示，今年是中國共產黨成立105周年，是“十五五”開局之年。我們將按照會議部署和要求，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊“台獨”分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定；秉持“兩岸一家親”理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合；支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

