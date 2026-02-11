業界：香港家族辦公室較新加坡更具吸引力

中評社香港2月11日電／投資推廣署委託德勤進行的研究顯示，截至去年底，香港單一家族辦公室數量超過3，380間，在過去兩年間增加約680間，升幅超過25%。德勤指，在港的家族辦公室背景多元，來自不同地區、行業及財富水平。本次調查訪問了136名業界持份者，包括121間家族辦公室、銀行及專業服務提供者，並進行了21場深入訪談。



絕大多數受訪者認為 稅制與市場優勢成關鍵



香港商報網報導，調查顯示，受訪業界普遍認為香港較新加坡更具吸引力，傾向選擇在香港設立單一家辦，金融機構亦觀察到客戶從新加坡轉至香港的趨勢。90%受訪者認為“稅務效率及優惠稅制”是香港作為家族辦公室據點的最大優勢，其次為“成熟的資本市場”，毗鄰內地市場的地理優勢同樣備受重視。



德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，稅務優惠被視為政府推動家族辦公室發展最重要的措施，現行稅制為單一家辦管理的家族投資控權工具（FIHV）提供合資格投資利潤稅務寬減，政府計劃今年將適用範圍擴展至數碼資產、貸款及私募債權投資等類別。



投資策略轉向亞洲 青睞科技與醫療



在投資布局方面，近兩成受訪單一家族辦公室計劃未來3年減持美國資產，同時所有受訪家辦表示會增加或維持香港本地配置，並看好內地及亞太區投資機遇。行業偏好上，科技與媒體、醫療保健成為最受青睞的領域，其中人工智能投資尤其受到追捧。



是次調查於去年10月至12月進行，結果反映香港在家族辦公室領域的競爭力與發展潛力，業界期望在政策與市場雙重優勢下，進一步鞏固香港作為國際財富管理中心的地位。