國台辦：恢複上海居民旅游金馬有益兩岸交流

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）文化和旅游部宣布將於近期恢複上海居民赴金門、馬祖旅游，陸委會稱“特殊政治場合提出的提議，政治操作明顯；限制特定省市居民赴金、馬觀光不合理”，國台辦發言人朱鳳蓮2月11日在例行新聞發布會上表示，恢複上海居民赴金門、馬祖旅游，是推動兩岸旅游交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實舉措，陸委會相關言論完全無視台灣民衆的福祉，無益兩岸旅游交流合作。



有記者提問說，文化和旅游部宣布將於近期恢複上海居民赴金門、馬祖旅游，陸委會對此稱，“特殊政治場合提出的提議，政治操作明顯；限制特定省市居民赴金、馬觀光不合理，不會將這波放寬視作恩惠”。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，我們秉持“兩岸一家親”理念，任何有利於推動兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的措施，我們都會積極推動、全力促成。文化和旅游部宣布近期將恢複上海居民赴金門、馬祖旅游，是推動兩岸旅游交流合作正常化、擴大兩岸交流往來的切實舉措。這項舉措順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，受到台灣業界和民衆的歡迎，金門、馬祖旅游業界和民衆更是翹首以盼。



朱鳳蓮強調，陸委會相關言論完全無視台灣民衆的福祉，無益兩岸旅游交流合作。希望他們停止政治操弄，切實回應民衆期盼，采取實際行動解除影響兩岸交流往來的各種禁限。

