國台辦：賴當局是兩岸交流交往最大障礙

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月11日電（記者 海涵）陸委會主委邱垂正稱，國共兩黨智庫論壇達成15條共同意見內容盡是譴責台當局阻礙兩岸交流，國台辦發言人朱鳳蓮2月11日在例行新聞發布會上表示，國共兩黨智庫論壇達成五個方面15條共同意見，聚焦產業發展和民生福祉，符合兩岸同胞根本利益，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，為一黨一己私利，禁限阻撓兩岸交流合作，是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大亂源。



有記者提問說，對於國共兩黨智庫論壇達成15條共同意見，賴清德稱，“台灣到底要繼續攜手友盟國家走向世界還是再度推動西進，國人可做清楚選擇”。陸委會主委邱垂正稱，共同意見內容盡是譴責台當局阻礙兩岸交流、阻撓大陸觀光客，“這完全是倒果為因，不會接受”。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，國共兩黨智庫論壇達成五個方面15條共同意見，聚焦產業發展和民生福祉，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀複興的責任擔當，符合兩岸同胞根本利益。賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，為一黨一己私利，無所不用其極禁限阻撓兩岸交流合作，是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大亂源，已經遭到台灣各界的強烈批評和不滿。希望廣大台灣同胞與我們一道，堅決反對賴清德當局倒行逆施，排除幹擾、破除障礙，促進兩岸各領域交流合作，推動兩岸關系向前發展，增進兩岸同胞利益福祉。

