香港新春必玩攻略！煙花賽馬賀歲盃

機管局為少於7小時轉機的旅客及候機旅客推出“香港轉機好時光：文化工作坊”。 (香港文匯報) 中評社香港2月11日電／新春佳節臨近，香港特區行政長官李家超昨日強調，香港將延續旅遊業增長勢頭，舉辦多姿多彩的新春節慶活動，包括今日（11日）起全港14個農曆新年年宵市場同時開幕，年初一的新春國際匯演之夜、年初二的農曆新年煙花匯演、年初三的馬年賽馬日、年初五的香港大球場舉行賀歲盃足球賽等，並會在未來數月，馬不停蹄舉行連串國際級的旗艦盛事，為香港帶來更歡樂的氣氛和經濟活動。他又表示，政府已協調各政府部門機構和業界緊密合作，確保為旅客帶來良好體驗。



香港文匯報報導，李家超指出，今年內地的春節黃金周長達九天，由年二十八至年初七，將會是內地旅客訪港的高峰期。為此，香港不但舉辦一系列的新春節慶活動，更致力將春節歡樂氣氛一直延續到未來幾個月。舉例如世界級的高爾夫球賽事“LIV Golf 2026香港站”，會在粉嶺香港哥爾夫球會舉行。3月是香港的藝術月，其他活動包括香港藝術節、巴塞爾藝術展香港展會、Art Central等，還有潮流文化盛事ComplexCon，都會陸續登場。



為確保旅客體驗，李家超指政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組於上星期已經開會，協調各界緊密合作。在口岸服務、公共交通、郊外熱門的景點、旅行團和保障旅行安排等方面，全面做好準備和應對工作。香港旅遊發展局也推出一站式的新春節慶專頁，保安局也會通過一站式通關資訊平台“口岸通”，為旅客提供更全面的資訊，方便提早計劃行程。



機場島櫻花園160棵吸客



香港機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文昨日於傳媒午宴上表示，香港國際機場正積極準備迎接新春旅客，其中由機管局負責管理、位於機場島觀景山腳的櫻花園，今年櫻花樹數量已增至約160棵，範圍更首次延伸至海濱，本周正是最佳觀賞期，料可吸引不少市民及旅客前來“打卡”。



他又提到，機管局與旅遊網站攜程集團（Trip.com）自去年9月推出的“免費中轉遊”服務，為中途停留超過7小時或以上的轉機旅客，提供4小時的免費本地遊，遊覽黃大仙祠或星光大道等景點，反應熱烈。



他分享其中一位來自美國的旅客提到，雖然過去曾多次在港轉機，卻從未到香港旅行，非常開心能夠通過“中轉遊”深入香港市區，探索地道的美食，正因有過這些嘗試，讓他打算日後專程來港旅行。



機管局下月推“襪子錢包”



另一方面，機管局去年12月起，為少於7小時的轉機旅客及候機旅客推出“香港轉機好時光：文化工作坊”。方瑞文指出，工作坊可讓旅客善用候機時間，親手製作富有香港特色的紀念品，例如印有地標字樣的馬賽克瓷磚杯墊、港式養生涼茶包及彩繪麻將等，自推出以來反應熱烈，首3個月有超過3，000名旅客參與，網上獲得廣泛好評，並透露下月將推出“襪子錢包”，將以從未穿過的襪子作為材料，製成特色錢包。

