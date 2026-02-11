富權：炮製高金素梅案有何政治意圖？

中評社香港2月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：炮製高金素梅案有何政治意圖？以下為文章內容。



昨日清晨，台北地檢署發動突擊行動，指揮“法務部”調查局“國家安全”維護工作站（簡稱“國安站”）多路搜索無黨籍“立委”高金素梅的住處、辦公室及“立委”辦公室及相關人士住處等約三十處地點，其中對其“立委”辦公室的搜查持續七小時，檢調人員總共帶走七大箱物證、兩個手提行李箱及一台桌上型電腦主機。同日，台北地檢署將高金素梅列為被告，晚間移送復訊；檢調同時約談了包括其張姓助理、台東縣議員陳政宗等在內的十八人到案說明，案件進入持續調查階段。該案搜查規模之大、動作之迅猛引發政壇震撼。該案表面為涉嫌經濟犯罪及違反相關法規的司法調查，實則因調查背景特殊、時機敏感，被廣泛解讀為民進黨當局借司法之名、行政治追殺之實的手段。從多項指控內容與辦案規格的落差來看，其背後動機更可能是打壓敢於挑戰當局政策、推動兩岸交流、反對軍購與“抗中保台”敘事的異見聲音，台當局對反“台獨”統派人士的政治追殺，因而引發島內各界廣泛關注與質疑。



台北地檢署對高金素梅案公開的案由主要有三項，但均受到島內輿論高度質疑，被認為理由難以立足，存在“欲加之罪，何患無辭”的嫌疑：



一、涉嫌詐領助理費：檢方指控高金素梅在助理費核銷過程中存在問題，涉嫌觸犯《貪污治罪條例》中的利用職務詐取財物罪。這一指控令人聯想到此前檢調對新竹市長高虹安的類似攻擊，而該案件最終以無罪收場。此次再提同類罪名，也讓此次指控的合理性備受質疑，難脫政治操作嫌疑。



二、違反《醫療器材管理法》：該指控源於二零二二年新冠疫情期間，高金素梅為台灣地區少數民族部落募集防疫物資，其中包含從大陸募集的快篩劑、N95口罩、酒精等。檢調最初試圖以此指控其涉嫌違反所謂“國安法”、“反滲透法”，聲稱此舉可能影響台灣選民投票意向，但因證據不足、信心不足，轉而指控其違反《醫療器材管理法》。事實上，疫情期間台灣嚴重缺乏防疫物資，高金素梅的募集行為本是保障民眾生命健康的善舉，卻被綠營曲解為“罪行”，凸顯其雙標邏輯。實際上，此類行為此前已有類似案例（如花蓮人士）一審被判無罪，理由是未用於賄選或牟利，僅為公益發放。



三、詐領某協會補助款：檢方未詳細披露該指控的具體細節，僅籠統提及相關嫌疑，目前仍有待事實進一步釐清，暫無明確證據支撐該指控成立。但結合前兩項指控的薄弱基礎，輿論普遍認為此案缺乏實質違法事實支撐。



高金素梅長期堅持中華民族認同，反對“台獨”，主張兩岸和平，並多次就金門撞船事件等敏感議題強勢質詢民進黨當局，直指“海巡署”責任，要求道歉與真相公佈，她在二零二四年“金門214事件”中召開專題報告，挑戰當局“責任全在大陸”的說法，引發民進黨高層迅速反制，賴清德親自下令動員應對，被外界視為“提油救火”式的政治圍剿。她在“立法院”長期監督軍購預算，對美國對台軍售持保留態度，直言“台灣不是提款機”，並質疑部分採購案黑箱作業。她深耕基層，推動原住民權益，反對“去中國化”教育，十次赴日抗議靖國神社供奉台籍戰犯，要求移除台灣戰歿者牌位，樹立了愛國原住民領袖形象。她的政治存在本身即是對“台獨史觀”的挑戰，挑戰了既得利益結構與“抗中保台”的單一敘事。

