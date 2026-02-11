中國完成首次載人飛船返回艙海上搜索回收任務

中評社香港2月11日電／2月11日，在長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗中，夢舟載人飛船成功實施最大動壓逃逸並在海上安全濺落。



新華社報導，11日12時20分，海上搜救分隊完成返回艙搜索回收任務。這是中國首次在海上實施載人飛船搜索回收任務，為後續空間站應用與發展任務和載人登月任務積累了重要經驗。



據中國載人航天工程辦公室介紹，此次參試的夢舟載人飛船，主要用於中國載人月球探測任務，兼顧近地空間站運營，飛船返回艙具備多次重復使用的能力。