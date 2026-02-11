】 【打 印】 
台股再創新高　本周3日市累升近6％
　　中評社香港2月11日電／台灣股市蛇年最後一個交易日再創新高，加權指數高見33707點，創新高，收市報33605點，升532點，升幅1．61％，創收市新高。

　　台股本周3日市，累計升幅近6％，春節假期後本月23日復市。

