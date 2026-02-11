共和黨3議員倒戈　特朗普關稅踢鐵板

中評社香港2月11日電／美國眾議院周二（11日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。钜亨網報導，此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。



根據《路透》報導，眾議院以217票對214票否決該提案，其中3名共和黨議員加入民主黨陣營投下反對票。



該提案原本透過一項程序性規則，將“禁止在7月31日前挑戰關稅”的條款，納入一項僅用於啟動三項不相關法案辯論的議程安排中，最終隨整體規則遭否決而失效。



倒戈的共和黨眾議院議員包括來自肯塔基州、經常與特朗普立場分歧的馬西（Thomas Massie）、面臨艱困連任選戰的加州眾議員基利（Kevin Kiley），以及即將退休的內布拉斯加州眾議員培根（Don Bacon）。



培根表示：“我不喜歡讓眾議院的重要工作按下暫停鍵，但國會必須能夠就關稅議題進行辯論。”



他也在社群平台X上指出，關稅對整體經濟而言是“淨負面”，實質上是一項由美國消費者、製造商與農民共同承擔的重大稅負。



這項投票結果對眾議院議長強生（Mike Johnson）構成重大挑戰。在民主黨反對的情況下，共和黨目前僅握有218比 214的微弱多數，使得強生在任何表決中都承受不起超過一名共和黨議員跑票。



民主黨則希望最早於周三（11日）迫使眾議院進行表決，終止特朗普以“國家緊急狀態”為由，對加拿大商品實施懲罰性貿易措施的權力；此外，民主黨也已提出決議案，試圖推翻特朗普對墨西哥及其他國家實施的關稅。



強生稍早曾向媒體表示，他原本預期該項措施能順利在眾議院過關，並稱鑑於最高法院即將就關稅合法性作出裁決，這項作法具有其必要性。



事實上，眾院共和黨人早在去年3月便通過規則，限制對關稅政策的立法挑戰，之後又將該規則延長至今年1月。然而，隨著部分共和黨議員對關稅加重美國家庭與仰賴國際貿易的企業成本表達疑慮，該規則最終因黨內反對聲浪而到期失效。



研究機構也持續點出關稅的實際成本。耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）上月估計，美國家庭每年因關稅增加的中位數成本約為1，400美元。無黨派的稅務基金會（Tax Foundation）則在上週報告中指出，2025年每戶家庭的關稅成本約為1，000美元，並可能在今年升至1，300美元。



隨著程序性屏障被打破，關稅政策勢必成為國會接下來的政治攻防焦點，也將考驗共和黨領導層的凝聚力。



不過，《彭博》指出，即使眾議院真的投票通過撤銷特朗普的關稅措施，也不太可能迫使他讓步，因為聯合決議案必須由總統簽署後才能成為法律，否則國會必須在參眾兩院都獲得三分之二的多數票，才能推翻特朗普的否決權。



不過，不利的表決結果，尤其是在選舉即將到來之際，仍將對特朗普帶來政治壓力，迫使其重新調整政策方向。