中國CPI進行新一輪基期輪換

中評社香港2月11日電／記者從國家統計局獲悉，中國通過調整居民消費價格指數（CPI）調查分類目錄，擴充CPI調查網點和規格品等，進行新一輪基期輪換。2月11日發佈的CPI數據，是本次基期輪換後的首次數據發佈。



記者瞭解到，中國CPI每5年進行一次基期輪換，2025年是CPI基期輪換年，主要工作包括調整調查分類目錄、重新選取代表規格品和調查網點、重新測算分類權數、調整價格對比基期等。



新華社報導，CPI編制通常選取一定時期內居民經常消費、對居民生活影響較大、有代表性的一組商品和服務作為“固定籃子”，用它們的價格變化來代表全社會所有商品和服務的價格變化。



“為適應居民消費結構最新變化，確保‘固定籃子’代表性，需定期調整‘固定籃子’中商品和服務類別及結構，這是基期輪換的主要內容。”國家統計局城市司負責人說。



這位負責人介紹，本輪基期在對消費市場充分調研和聽取各方面意見基礎上，根據實際情況對CPI調查分類目錄進行了調整。例如新增住房安防設備、洗碗機、車用電力、互聯網醫療服務等反映消費新內容的商品和服務分類，進一步拓展新經濟新領域的統計監測覆蓋面。



“本輪基期，調查覆蓋範圍進一步擴大。不僅增加了會員制超市等新式零售場所、閃購等新興即時零售平台等調查網點，還增加了智能無人機等代表規格品。”國家統計局城市司負責人說。



這位負責人介紹，為適應大數據時代居民消費方式和內容變化，本輪基期進一步優化CPI數據採集方式，網絡交易價格、

企業電子數據、行政記錄等大數據應用佔比提升。



為更好滿足社會各界日益增長的數據需求，國家統計局公開發佈CPI八大類及部分重點分類共13個指標的基期權數，推動統計工作進一步公開透明。