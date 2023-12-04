從歷史大劇《太平年》看統一的歷史必然

開年歷史大劇《太平年》熱播，引發兩岸輿論關注。 中評社北京2月23日電（記者 海涵）開年歷史大劇《太平年》熱播，引發兩岸輿論關注。該劇以五代十國末期吳越國錢弘俶“納土歸宋”為主線，以“止戈為太平”為核心主題，耗資3.5億元、歷經嚴謹創作，將一段古代和平統一佳話搬上熒屏。歷史鏡鑒直抵當下，在兩岸關係複雜嚴峻的背景下，這段歷史為推進祖國統一、維護台海和平提供深刻啟示。



五代十國是中國歷史上一段長達七十餘年的分裂亂世，中原政權更迭頻繁，南方諸國割據自立，戰亂連綿不斷，百姓流離失所，社會生產與民生安定遭到嚴重破壞。吳越國在錢氏三代治理下，堅持“善事中原、保境安民”的祖訓，輕徭薄賦、勸課農桑、興修水利，使一方百姓得以在亂世中暫得喘息，成為亂世中的一方“桃花源”。



然而，分裂終非長久之計，統一才是歷史大勢。北宋建立之後，先後平定各方割據勢力，結束戰亂、統一天下的歷史潮流已然不可阻擋。面對天下歸心的大勢，吳越王錢弘俶做出了順應歷史、護佑百姓的關鍵抉擇——納土歸宋，主動放棄一家一姓的王權，將所轄十三州、八十六縣、五十五萬餘戶百姓悉數歸附北宋，以一方政權的主動融入，換來了江南地區免於戰火塗炭，為結束五代十國分裂局面、實現天下一統奠定重要基礎。這一抉擇，不是軟弱妥協，更不是苟且偷安，而是審時度勢、以民為本的政治智慧，更是中華民族追求統一、珍視和平的歷史典範。



《太平年》以細膩筆觸，刻畫了錢弘俶從猶豫到堅定納土歸宋的內心轉變，也展現了北宋“恩威並施、仁厚包容”的統一方略。劇中，錢弘俶深知，割據自保只會讓吳越陷入戰火，百姓重遭塗炭；而順應統一，既能保全民生，又能讓江南的經濟文化得以延續繁榮。與此同時，北宋對吳越歸降採取了包容接納政策，保留錢氏宗族的地位與待遇，延續吳越原有治理體系與經濟政策，實現了從“疆域統一”到“治理融合”的平穩過渡。這種“以和為貴、以民為本”的統一智慧，正是中華文明的核心特質，也為當下解決台灣問題提供了重要借鑒。

