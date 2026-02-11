宋濤在閩看望慰問台胞：兩岸事是家裡事

台商台胞迎新春座談會（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月12日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11日在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。宋濤在發言時表示，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。我們決不允許外人橫加干涉。家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣。



宋濤向廣大台灣同胞致以新春祝福。他表示，2025年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，大陸經濟社會發展成就顯著，“十四五”圓滿收官，中國式現代化開啟新征程。“十五五”時期，大陸將以更大範圍的開放、更深層次的改革、更加優質的服務，為台企扎根發展提供廣闊空間，為兩岸經濟合作和融合發展注入更大動力。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》發布兩年多來，政策配套不斷完善、閩台合作走深走實，“兩岸一家親”理念不斷轉化為實實在在民生紅利。



宋濤說，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。我們決不允許外人橫加干涉。家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣。希望廣大台胞秉持大義、順應潮流、反對“台獨”、推進統一，把穩兩岸關係的正確航向，共同譜寫中華民族大家庭繁榮昌盛新篇章。



參加活動的各地台商台胞代表對祖國大陸長期以來對台商台胞的關心關愛表示感謝，並就如何幫助台企把握“十五五”發展機遇，參與新質生產力發展、加快轉型升級步伐和深化兩岸產業創新合作等提出意見建議。