習近平同黨外人士共迎新春

中評社北京2月11日電／在中華民族傳統節日丙午馬年春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平11日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎新春。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和美好祝福。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席。



民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央常務副主席秦博勇、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表周忠和、王梅祥等應邀出席。應邀出席的還有全國政協副主席何厚鏵、梁振英，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工商聯原主席、第一副主席和常務副主席。



何維代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士致辭。他表示，2025年，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民在風高浪急中砥礪前行，在攻堅克難中鑄就輝煌，圓滿完成“十四五”目標任務，推動黨和國家事業取得新的重大成就。新的一年，各民主黨派、工商聯和無黨派人士要更加緊密團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，聚焦“十五五”規劃制定實施，積極建言資政，努力為開創中國式現代化建設新局面作貢獻。



在聽取何維致辭後，習近平發表重要講話。他強調，2025年是很不平凡的一年。面對國內外形勢深刻複雜變化，中共中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拚搏，順利完成經濟社會發展主要目標任務。召開中共二十屆四中全會，擘畫“十五五”發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年。堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，進一步全面深化改革，我國經濟頂壓前行、向新向優發展。持續加強民生保障，扎實推進社會主義民主法治建設、文化建設、生態文明建設、國防和軍隊建設，保持社會大局穩定。提出全球治理倡議，積極推動構建人類命運共同體。扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，作風建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效。歷經5年不懈奮鬥，“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。這些成績來之不易，是中國共產黨堅強領導的結果，是包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的全國各族人民共同奮鬥的結果。



習近平指出，過去一年，多黨合作事業取得豐碩成果。各民主黨派中央和無黨派人士認真貫徹落實中共中央決策部署，扎實開展“學規定、強作風、樹形象”主題教育，聚焦經濟社會發展重點難點問題積極建言獻策，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。全國工商聯為促進“兩個健康”做了大量工作。他代表中共中央，向大家表示衷心感謝！



習近平強調，2026年是“十五五”開局之年，希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士緊緊圍繞貫徹落實中共中央決策部署積極履職盡責，努力展現新作為。一是強化政治引領，凝聚團結奮鬥力量。要堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入學習貫徹中共二十屆四中全會精神，始終同中國共產黨想在一起、站在一起、幹在一起。全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，走高質量發展之路。二是圍繞中心、服務大局，努力為“十五五”發展作貢獻。要加強調查研究，為中共中央科學決策提供更多務實管用的建議。認真組織開展黃河流域生態保護和高質量發展民主監督工作。三是切實加強自身建設，更好展現中國特色社會主義參政黨和參政力量新風貌。要加強領導班子建設，注重成員發展質量，從嚴正風肅紀，鞏固發展良好政治生態。要深化政治交接，確保多黨合作事業始終保持旺盛活力。



李干傑，各民主黨派中央、全國工商聯有關負責人，中央有關部門負責同志參加活動。