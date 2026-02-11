特寫：兩岸同胞賀新春　宋濤兩次送福給台胞

中央台辦、國務院台辦主任宋濤與“三太子”擊掌（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月12日電（記者 盧哲）“希望你也把我們的祝福帶回台灣，帶給台灣同胞！”11日，中共中央台辦、國務院台辦在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合--兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。在現場的新春民俗體驗區，中央台辦、國務院台辦主任宋濤兩次提到“把祝福帶給台灣同胞”，氣氛十分溫馨。



當天下午，全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。在參加完台商台胞迎新春座談會後，與會嘉賓來到位於酒店大會堂外的新春民俗體驗區，觀看了機械人與機械狗的“迎新春”表演，又來到不同的攤位體驗、交流。



在非遺書法體驗區，來自台灣的攤主手寫了多種福字，並現場寫作了一對“福”字贈送給宋濤一行，表示“祝福嘉賓馬年馬上有福”。宋濤接過福字後笑著說：“也希望你把我們的祝福帶回台灣，帶給台灣同胞！”



隨後，嘉賓們依次參觀了“三把刀、簪花體驗區”“非遺拓印、非遺版體驗區”“非遺燈籠區”，並與攤主交談。俗稱“三太子”的民俗表演人物也跟在人群中。期間有嘉賓打趣說：“三太子也是台胞，跟他擊掌有好運。”宋濤也大笑對“三太子”回應說：“我剛剛已經跟你擊掌了，而且也希望你把我的祝福帶回台灣，帶給台灣同胞。”現場傳出陣陣歡笑。