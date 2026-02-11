中評現場：馬上有福 兩岸同胞共賀丙午新春

中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月12日電（記者 盧哲）“福字點睛，祝福兩岸同胞馬年馬上有福！馬上幸福！”隨著現場熱烈掌聲響起，“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動氣氛達到高潮。



2月11日是臘月二十四，南方傳統“過小年”。當天，中共中央台辦、國務院台辦在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。



在聯誼活動上，來自兩岸的青年演員們表演了歌曲《新愛拼才會贏》，拉開表演序幕。台灣歌手蔡秋鳳現場演唱了經典歌曲《金包銀》。



隨後，福州市台胞投資企業協會代表共同演繹了詩朗誦《鄉愁》、並合唱歌曲《明天會更好》。台上台下熒光棒揮舞，氣氛十分熱烈。



南音新唱《直入南音花園》和京劇《武韻風華》，演繹出了傳統文化的經典和現代生命力，歌手張洪量帶來的歌曲《你知道我在等你嗎》和“兩馬”童聲合唱團演唱的《福字傳萬年》，則唱響了兩岸同根同源的深情。



在演出的最後，中央台辦、國務院台辦主任宋濤等嘉賓上台，與青少年們一同完成了新年的“福”字貼紙，將馬年祝福帶給兩岸同胞，祝福同胞馬年“馬上有福、馬上幸福”。