中評現場：靚迎新春　宋濤與台胞共遊花燈會
http://www.CRNTT.com   2026-02-12 00:17:56


中央台辦、國務院台辦主任宋濤，與兩百餘位台商台胞們一同來到福州市馬尾區的“兩馬同春鬧元宵”燈會現場（中評社　盧哲攝）
　　中評社福州2月12日電（記者　盧哲）2月11日是臘月二十四，南方傳統“過小年”。當晚，正在福建省福州市看望慰問台商台胞的中央台辦、國務院台辦主任宋濤，與兩百餘位台商台胞們一同來到福州市馬尾區的“兩馬同春鬧元宵”燈會現場，一同賞花燈、看表演，還觀賞了一場艷麗的煙花秀，在流光溢彩中同迎新春。

　　中共中央台辦、國務院台辦11日在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。

　　在當晚的晚宴結束後，晚上八點半，參與活動的台商台胞與宋濤一行來到福州馬尾中國船政文化園，參觀“兩馬同春鬧元宵”元宵燈會。

　　據介紹，“兩馬同春鬧元宵”燈會起源於馬尾－馬祖元宵節俗，是馬尾、馬祖兩地間開展最早且已常態化的一個雙向交流活動，互贈花燈是其一大特色傳統。2008年，元宵節（馬尾－馬祖元宵節俗）被列入第二批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。如今，“兩馬同春鬧元宵”已是福州市馬尾區與台灣馬祖每年聯合舉辦的元宵燈會暨文化交流活動，今年是第二十四屆，於2026年2月4日在福州馬尾中國船政文化園亮燈啟幕。 


