特朗普會以總理　稱同伊朗達成協議將是首選

2月11日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普（右）迎接到訪的以色列總理內塔尼亞胡。（新華社圖片） 中評社香港2月12日電／美國總統特朗普11日在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行閉門會晤，隨後在社交媒體發文說，同伊朗達成協議將是美方“首選”。



會晤持續約三小時。特朗普在社媒上一面稱會晤“非常好”，一面說，除了他“堅持”與伊朗繼續談判以期達成協議外，美以雙方沒有達成任何實質性成果。



新華社報導，特朗普寫道，他告訴內塔尼亞胡，如果能同伊朗達成協議，“這將是我們的首選”；如果無法達成協議，“我們只能靜觀其變”。他同時警告伊朗稱，上次伊朗認為不達成協議更有利，結果是美國發起“午夜之錘”軍事行動、轟炸伊朗核設施。



特朗普表示，他和內塔尼亞胡還討論了加沙問題以及中東地區整體局勢。



這是特朗普去年1月重返白宮以來，內塔尼亞胡第六次訪問美國。以色列總理府10日說，此訪計劃討論一系列議題，其中最重要的是美國與伊朗的談判。內塔尼亞胡啟程前對媒體表示，他將向特朗普闡述以方對美伊談判原則的看法。



美國和伊朗6日在阿曼舉行核問題間接談判。儘管雙方事後均釋放出繼續談判的信號，但戰爭警報並未解除。特朗普10日接受美國媒體採訪時稱，他正在考慮派遣第二個航空母艦打擊群前往中東，以準備在與伊朗談判失敗時採取軍事行動。