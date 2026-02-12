新華時評：作答時代之問　攜手建設亞太共同體

中評社香港2月12日電／作為亞太經合組織（APEC）“中國年”首場正式活動，APEC第一次高官會及相關會議2月1日至10日在廣州市舉行。各方聚焦“建設亞太共同體，促進共同繁榮”主題和“開放、創新、合作”三大優先領域深入討論，全面啟動各領域合作，為11月領導人非正式會議成果設想交換意見、積累共識。



新華時評今日指出，當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義蔓延，區域經濟一體化遭遇逆風。越是風高浪急，越要同舟共濟。面對“亞太發展向何處去”這一時代之問，中國主張堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。這為APEC“中國年”錨定了方向，受到各方高度讚賞和積極支持。



今年是中國第三次、也是時隔12年再次擔任APEC東道主。回顧歷史，APEC的“中國之約”勾勒出亞太合作不斷發展的軌跡。12年來，APEC成員經濟體以全球約四成人口，創造了超六成的全球經濟總量和近五成的貿易總額，亞太地區成為全球增長的引擎、區域一體化的旗手和創新發展的先鋒。作為區域合作的引領者、多邊主義的捍衛者和世界經濟的主引擎，中國再次擔任APEC東道主，不僅為亞太區域合作注入強大動力，更將為動蕩變革的世界提供更多的確定性、穩定性和正能量。



時評說，成就來之不易，挑戰依然嚴峻。在這個關鍵節點，各方應凝聚更多共識，建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太，維護好亞太合作的正確方向，積極推進貿易和投資自由化便利化，做大和分好發展“蛋糕”，努力開創亞太發展的新時代。在廣州，與會各方在推進貿易投資合作、深化亞太自貿區建設、提升互聯互通水平、加強數字經濟合作、促進普惠包容發展等方面進一步擴大了共識，提出了一系列倡議和工作計劃。