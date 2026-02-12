明報：僱員再培訓局謀改革　須緊扣產業需要

中評社香港2月12日電／明報今日社評說，僱員再培訓局謀劃中長期改革，因應行業持續演變的技能需求而發展課程，加強人工智能（AI）知識及應用技術培訓，將是其中一個重點，為了反映機構新角色，局方更考慮改名。僱員再培訓局定位與課程成效過去屢受質疑，部分課程似興趣班多於再培訓，由於當局為學員提供的津貼可觀，部分人甚至視報讀課程如領取失業救濟。當下香港正處於經濟轉型期，當局必須提高再培訓課程與人才需求的匹配度，緊扣產業發展需要。局方提出將培訓框架由“工種為本”改為“技能為本”，屬重大定位轉變。局方應定期諮詢業界，確保課程符合市場最新需求，減少錯配情況。



勞福局長孫玉菡曾形容，再培訓局雖然已到“中年”，但並無“中年危機”，可是不少人都覺得，局方無論課程內容以至根本定位都有必要改革。



社評指出，香港人力資源錯配問題存在已久，隨著近年科技急速發展，錯配問題愈益突出，部分行業缺乏掌握新技術新技能的人才，部分打工仔則因為知識技能追不上產業變化及市場需要而面臨淘汰。僱員再培訓，理論上有助改善人力資源錯配問題，可是局方所提供的課程，卻常被質疑未能緊貼市場需要及科技發展腳步，無法滿足部分打工仔希望轉型的需要，部分課程更被當成“興趣班”看待。



再培訓局提供的課程，大致可分為三類，即就業掛鈎課程、技能提升課程及通用技術課程，其中專為失業人士而設的就業掛鈎課程，不僅費用全免，符合特定資格的學員更可申領再培訓津貼，至於非就業掛鈎課程，學員若符合資格，也可申請學費減免。 不少學員卻是抱著參加興趣班的心態，報讀保健按摩、美容、美甲、咖啡調製一類課程，並不是真的打算從事相關行業；更有人將報讀再培訓課程，當成是有津貼可領取的“另類失業救濟”，成為報讀不同課程的“常客”，然而畢業後投入相關行業的比例卻偏低，與此不無關係。



現在再培訓局的改革方向，某程度是以促進行業發展為導向，培訓目的是滿足行業對某些技能的需求，所以才叫“技能為本”。局方提出以“八大中心”（即國際金融、貿易、創科、中外文藝交流中心等）及“九個關鍵產業”，作為優先發展的培訓領域，本身就突顯再培訓要跟產業發展掛鈎。這不啻是再培訓局一次重大定位調整，改名有助反映定位轉變，然而能否改善人力資源錯配的問題，最終仍得看培訓課程能否緊扣市場需要。



社評還說，AI發展之快，超乎各方想像，不少專家都指出，隨著AI應用愈益普及，很多工種有可能面臨淘汰。對於不少中年打工仔而言，如何適應這一變化，將是莫大挑戰。再培訓局若能提供更多跟AI及新興科技應用相關的實用課程，可以協助更多中年打工仔及早掌握相關技能，迎接AI革命時代，同時也可充實本地AI應用人才庫，有助不同行業推廣AI應用、加快升級轉型。