周厚立委員：十五五帶給香港三大核心機遇

港區政協委員周厚立接受中評社記者採訪（圖片由受訪者提供） 中評社香港3月8日電（記者 郭至君）全國兩會在京舉行，第十四屆全國政協委員、中怡國際控股有限公司主席周厚立接受中評社記者採訪，就香港如何抓緊機遇融入“十五五”規劃，提速北部都會區發展，提速科創發展等議題發表了自身見解。周厚立委員今年的提案主要聚焦於關於北部都會區怎麼更好融入國家發展大局。



周厚立表示，“十五五”規劃給香港的機遇是多方面的，有三點值得重視：一是“十五五”規劃重視國際聯繫，這離不開用好香港“內聯外通”的獨特優勢和國際化特色，香港的國際機遇將有增無減；二是國家推動“十五五”各項發展，促進金融強國建設，需要大量資金，衍生人民幣境外流通和更多投融資活動，香港國際金融中心角色在服務“十五五”規劃過程中，將得到鞏固和提升；三是科技創新是“十五五”時期國家發展的重中之重，香港建設國際創新科技中心將承接更多國家重點任務。



周厚立說，“十五五”規劃已籌劃國家未來5年發展，香港應同步制定香港的“十五五”規劃部署，預早就特定領域抓重點提項目，從制度機制到產業內容做好對接工作，避免“見步行步”式的發展，促進香港主動積極對接“十五五”規劃。



周厚立也表示，香港透過建設國際數據中心，可在三方面發揮優勢，助力“十五五”規劃深入推進數字中國建設：



一、數據跨境流動已經成為支撐國際貿易進化、科技合作和全球資源共享的關鍵因素，香港建設國際資料中心，配合國際貿易中心、創新中心等優勢，能夠服務國家倡導符合國際共識的數據治理規範及隱私保護標準，增強各國之間的互信與合作；



二、沙嶺數據園區用地總面積達11.6萬平方米，結合河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城發展規劃，將能與數據、雲端及創科產業需求緊密銜接，為跨境數據為國家提供便利；



三、香港在稅制和行政要求上具有審批簡單、降低成本的良好條件，讓香港在與新加坡、東京、柔佛州的數據區域競爭中保持吸引力，為國家加強國際數字的競爭力。

