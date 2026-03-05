兩會專訪曾力群：兩岸交流願望不減

全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群（圖片由受訪者提供） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）全國人大代表、全國台聯常務理事曾力群日前接受中評社記者專訪時指出，過去一年，台灣社會保持著要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。兩岸人員往來再創新高，說明兩岸同胞血脈相連，走近走親的願望是擋不住的。



去年兩岸關係緊張動蕩 但同胞走親走近願望不減



作為台灣省全國人大代表，曾力群長期投身兩岸關係發展事業。觀察2025年兩岸關係整體態勢，她認為有三大特點。



一是兩岸關係繼續趨於緊張動蕩，反分裂反干涉鬥爭持續加強。曾力群分析，由於民進黨當局不斷加碼的“台獨”行徑和外部勢力干涉，兩岸關係處在緊張動蕩中。越是在這樣的情況下，我們捍衛國家主權和領土完整的決心和意志愈加堅定。2025年開展的海峽雷霆－2025A和正義使命－2025軍事演習，充分證明我們有信心有能力打擊“台獨”分裂活動，維護台海和平穩定。



二是兩岸同胞走近走親的願望不減，台灣社會保持著要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。曾力群表示，儘管民進黨當局百般阻撓兩岸各領域交流，但從台灣來大陸台胞數量不減反增，各領域交流交往依然熱絡。特別是今年在大陸舉辦的紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年和台灣光復80周年活動中，很多台胞不懼民進黨當局的“綠色恐怖”，和大陸人民一起銘記歷史、緬懷先烈，不忘當年懷揣“欲救台灣，必先救祖國”信念為抗戰勝利、台灣光復做出重大貢獻、付出巨大犧牲的台灣同胞。



三是兩岸各領域融合發展持續深化，增進台灣同胞福祉的政策措施不斷完善。曾力群說，黨的二十屆四中全會涉台論述指出：高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。作為兩岸融合發展示範區，福建於2025年又出台兩批共29條惠及台胞台企的政策，持續深化兩岸融合發展。

