匈牙利總理歐爾班會見王毅

2月11日，匈牙利總理歐爾班在布達佩斯會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社圖片） 中評社香港2月12日電／匈牙利總理歐爾班11日在布達佩斯會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅向歐爾班轉達中國領導人的親切問候。王毅表示，國際形勢複雜多變，但不變的是中匈的友好與合作，兩國領導人已建立起牢固互信和友誼，為中匈關係健康發展提供了戰略保障。中方讚賞歐爾班總理領導的政府長期奉行對華友好政策，積極推進中匈全方位合作。事實證明，同中國發展互利合作，完全符合匈牙利國家和人民的根本利益，是一個正確的選擇，中方將繼續成為匈方可信賴的長期戰略夥伴。中匈關係建立在相互尊重、平等相待、合作共贏基礎上，具有強勁內生動力和廣闊發展空間。歡迎匈方繼續搭乘中國式現代化快車，共享機遇，共促發展。相信匈方將繼續在涉及中方核心利益問題上給予有力支持。中方也將一如既往支持匈方維護主權、安全和發展利益，走出符合本國國情的成功道路，反對外部勢力干涉匈內政。中匈合作的成功故事將對歐洲和世界產生示範效應，期待匈方為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。



歐爾班請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示習近平主席2024年對匈牙利進行歷史性訪問，鞏固了匈中傳統友誼，深化了各領域合作。中華民族是偉大的民族，中國領導人具有戰略視野，善於謀劃長遠，引領中國快速發展，日益強大自信。匈方欽佩中國發展成就，中國企業對匈投資連年居於首位，匈塞鐵路即將開通運營，這些都有力促進了匈經濟發展和民生改善，歡迎更多中國企業來匈投資展業。匈方堅定奉行一個中國政策，期待同中方進一步深化全方位合作。匈方將繼續積極促進歐中對話與合作。



訪問期間，王毅同匈牙利外長西雅爾多舉行會談並共同會見記者。