王毅同匈牙利外長西雅爾多會談

2月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在布達佩斯同匈牙利外長西雅爾多舉行會談。（新華社圖片） 中評社香港2月12日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅11日在布達佩斯同匈牙利外長西雅爾多舉行會談。



新華社報導，王毅說，中匈傳統友好。在兩國領導人戰略引領下，雙方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，建立起新時代全天候全面戰略夥伴關係，成為新型國際關係的典範。中國企業在匈投資興業，有力促進匈經濟發展和民生改善，給人民帶來實實在在的福祉。事實證明，中匈友好與合作完全符合匈牙利國家和人民根本利益，也有利於中歐關係健康發展。中方讚賞匈方奉行對華友好政策，願同匈方繼續相互支持對方維護自身正當權益，始終做匈牙利發展振興進程中可以依靠的戰略夥伴。



王毅表示，過去一年，中國經濟頂壓前行、向新向優，實現預期增長目標。今年是中國“十五五”開局之年。我們將推進高質量發展和高水平對外開

放，歡迎匈牙利和其他國家分享發展新機遇。雙方要用好經濟聯委會、科技合作委員會等機制平台，拓展人工智能、數字經濟、新能源等新興領域合作，助力各自產業轉型升級。中國政府支持更多企業赴匈投資興業，相信匈方會提供更好營商環境、更多政策支持。歡迎匈牙利朋友用好免簽政策，體驗說走就走的中國行，親身感受真實、發展、進步、包容的東方大國。



王毅說，中歐建交50年來，合作成果比比皆是，充分證明中國是夥伴而非對手，是機遇而非風險。相信隨著時間推移，越來越多歐洲國家將認識到中國是可信賴的長期合作夥伴。希望匈方繼續積極推動中國－中東歐國家合作和中歐關係發展。



西雅爾多表示，無論國際形勢如何變化，匈牙利始終珍視匈中友誼、互信與合作。近年來，中國企業對匈投資連創新高，帶動匈科技創新和經濟增長，創造大量就業，有力促進匈國家發展。匈方很自豪成為最早加入共建“一帶一路”的歐洲國家，匈塞鐵路即將通車運營，相信將進一步促進地區互聯互通。當前國際秩序深刻演變，中國作為全球性大國，地位和作用至關重要。匈方支持習近平主席提出的全球治理倡議，願同中方加強在聯合國等多邊機制中的溝通協作。匈方將繼續積極努力推動歐中關係健康發展。



雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換看法。