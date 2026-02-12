調查：超三分二白領工作採用AI

中評社香港2月12日電／自從ChatGPT問世後，人工智能（AI）應用的普及度大幅增加。根據麥肯錫調查發現，超過三分二受訪白領階層表示，在日常工作中使用AI工具，另44%受人士表示，因為使用AI日均減省30至60分鐘；21%表示其減省時間超過1小時。然而，企業界對深度把AI技術融合在營運環節，仍然有待改善。麥肯錫香港分公司總經理石煒麟建議，由企業行政總裁（CEO）等5、6名高層在公司內部推動使用AI，並且設定清晰目標，及設立規例及獎勵機制。



大公報報導，坊間AI工具愈來愈多，打工仔在日常工作總會使用一、兩項工具。麥肯錫最新訪問4521名在職人士及學生，瞭解他們使用AI狀況。



88%用家：可提升生產力



石煒麟表示，超過三分二受訪白領階層坦言在日常工作使用AI工具，而88%用家表示，AI技術可以提升生產力。至於AI工具能夠如何減省使用者的時間，21%受訪者回應可以平均每日減省1個小時以上的工作／學習時間，44%人士表示日均減省30至60分鐘。



雖然AI工具能夠改善效率，可是衹有25%受訪白領階層表示，在整個工作流程中，使用AI工具提供協助；更多受訪者（41%）表示，使用AI工具主要是想獲得建議。至於使用AI工具時最關注的地方，最多（40%）受訪者關注個人私隱及網絡安全問題。34%人士表示對AI工具的準確度欠缺信任。



石煒麟認為，AI應用是企業未來一、兩年的優先項目，企業管理層應該善用AI技術進行企業革新。至於如何讓AI技術在企業內部扎根，石煒麟建議，首先由企業行政總裁（CEO）等5、6名高層在公司內部推動；其次為設立要達成的目標，切忌為做而做的心態。第三，由小事開始，讓員工很快見到AI應用效益，繼而使用在較核心的工作。此外，讓員工知道應用AI的益處，甚至手把手教導員工使用AI工具；設立規例、獎勵機制，確保員工應用；最後是，讓他們見到其他同事、上司都在用AI工具。