香港樓市二手鑊氣足　短炒獲利錄75宗倍增

中評社香港2月12日電／樓市小陽春提早來臨，樓價急速反彈，全港住宅本月截至11日暫錄約75宗短線獲利成交，平均每日近7宗，按月升逾1倍，其中西沙SIERRA SEA成為炒家天堂，本月暫錄約40宗二手交易全數有錢賺；老牌屋苑荔枝角美孚新邨“鑊氣”十足，有炒家持貨僅3個月即大賺近四成離場。



大公報報導，據綜合市場資訊，2月份首11天全港已知住宅短線獲利成交超過75宗，平均每日約6.8宗，對比1月份平均每日約3宗，大幅增加約1.3倍。



中原地產高級資深分區營業經理林少億表示，大量新盤向隅客流回流二手市場，帶挈SIERRA SEA第1期入夥約2個月以來，累計錄逾百宗二手買賣，本月暫錄約40宗，最新涉及1A期1座低層D室3房單位，實用面積591方呎，獲換樓客以808萬元承接，實用呎價13672元。林少億透露，買家最初欲購新盤，惟抽籤結果未如理想，所以轉投二手市場，原業主於2025年5月以638萬元向發展商購入上址，賬面賺170萬元，單位9個月炒貴26.6%。



SIERRA SEA多宗賺幅超三成



美聯物業聯席區域經理區祺彬表示，SIERRA SEA本月錄多宗賺幅三成或以上個案，例如1A期5座高層H室，實用面積526方呎，獲用家以840萬元承接，實用呎價15970元，一手原業主持貨約9個月，賬面賺220.2萬元，物業升值近36%，為項目賺幅次高。



翻查資料，SIERRA SEA最高賺幅是1A期3座高層H室3房單位，實用面積523方呎，上月以850萬元轉售，僅8個月炒貴36.6%，實用呎價逾1.62萬元。



藍籌屋苑不乏捧場客，其中美孚新邨今年出現多宗短炒成功個案，除了“師奶兵團”林太及“海味王子”蘇啟國獲利甚豐外，曾炒賣美孚新邨約30個單位的陳姓低調投資者，在不足4個月的時間將單位炒升近四成，料為該屋苑撤辣後短炒賺幅最勁單位，成交涉及美孚新邨5期蘭秀道18號中層C室，實用面積614方呎，陳氏去年10月底僅以545萬元購入，本月初以757萬元賣出，持貨僅3個多月，賺價達212萬元，單位炒貴38.9%。



朗天峰1房377萬沽 年漲26%



備受上車客追捧的元朗區，本月已錄至少7宗短炒獲利，中原地產區域營業經理王勤學表示，最高賺幅來自入夥盤朗天峰2座低層G室1房戶，實用面積291方呎，成交價377萬元，一手原業主持貨1年賬面速賺78.8萬元，升值26.4%。



去年損手頻仍的市區納米樓，今年一洗頹風，將軍澳天晉3A期1A座中層D室1房單位，實用面積366方呎，投資者剛以696萬元轉售，持貨17個月賬面獲利94萬元或15.6%。西半山華輝閣低層A室2房單位，實用面積282方呎，以420萬元易手，炒家17個月賬賺102萬元，單位炒貴32%。



樓齡達44年的北角富利來大廈B座低層1室，實用面積225方呎，更加由250萬炒上338萬元沽出，短短4個月炒貴88萬元，升幅達35.2%。



此外，美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，啟德天寰天海匯2座中層D室，實用面積473方呎，以890萬元易手，原業主於2017年以828.63萬元一手購入，賬面獲利61.37萬元，賺幅約7.4%。