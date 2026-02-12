香港石澳道超豪宅放售　叫價20億

中評社香港2月12日電／內地客積極來港掃貨，樓市購買力湧現，有超級富豪業主伺機放盤。市場消息透露，由英國玩具商人持有的石澳道19號大宅，以意向價20億元放售，按大屋現有總樓面約1.7萬方呎計算，意向呎價高見11.78萬元。



大公報報導，據資料顯示，石澳道19號涉及兩個地段，其中一幅地皮為鄉郊建屋地段第256號，佔地約43600方呎，另一幅地皮為花園地段第68號F分段，佔地約12.5萬方呎，兩個地段合計總地盤面積約16.9萬方呎。



設落地玻璃 外望開揚海景



目前地皮上興建一幢實用面積約16979方呎的超級豪宅，涉及地下及低層地下兩層，提供酒窖及專屬健身室等。據代理提供資料，大屋內多個位置樓底極高，設落地玻璃窗外望開揚海景，大屋外設有私人無邊際泳池。該幢超級豪宅早於2000年由英國玩具商人以1.03億元買入，其後數年完成重建，若按意向價20億元賣出，撇開重建成本開支，賬面升值約19倍。



此外，個別高位入市的洋房業主趁勢止蝕，代理透露，將軍澳CAPRI項目剛錄首宗洋房二手交易，物業屬於單號屋，實用面積1987方呎，剛以3300萬元易手，實用呎價16608元，原業主於2018年5月向發展商以5050萬元買入上址，賬面蝕1750萬元，持貨不足8年貶值達34.7%。