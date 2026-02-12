假冒專家“唱高散貨”再現　證監會籲勿信

中評社香港2月12日電／香港文匯報報導，香港證監會近日接獲舉報，指有不法分子透過社交媒體平台或即時通訊應用程式，誘使受害人落入“唱高散貨”圈套。證監會對有關案件已展開跟進，並向警方報案，同時呼籲公眾提高警覺。



“唱高散貨”屬典型操縱市場手法，騙徒常偽裝為知名投資專家，集中推介及“唱高”一些市值小或市場流通量低的股票；他們提供所謂的“內幕消息”或投資貼士，誘導投資者以被人為炒高的價格買入股份，股價大升後，騙徒會迅速“散貨”套現，令投資者在股價暴跌時蒙受重大損失。



新興手法：假平台真騙錢



除傳統操縱股價手法外，近期更出現假冒交易平台的新興行騙模式。證監會透露，有受害人被誘導在虛假的交易平台或應用程式上買賣股票，但最終無法提取資金，有某些個案中，騙徒更會在受害人損失金錢後再接觸他們，聲稱只需支付額外“保證金”或“手續費”便可獲得“賠償”，但當受害人將款項存入指定帳戶後，騙徒便立即失聯，造成二次損失。



有見及此，證監會呼籲投資者保持高度警覺，若在社交媒體或即時通訊應用程式上出現“好得令人難以置信”的投資建議，應加倍小心；進行交易時，只應使用官方公司付款管道，切勿將資金存入個人銀行帳戶。投資者亦應透過獨立及可信賴的渠道核實收款人身份及公司背景。如發現任何可疑活動、偽冒行為或懷疑“唱高散貨”個案，應立即向證監會或警方舉報。