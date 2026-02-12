文匯社評：善用科研優勢　促進產業升級

中評社香港2月12日電／香港文匯報今天社評說，香港文匯報整合統計各大學資料發現，近期本港多所大學有7項前沿研究成功登上全球最頂尖學術期刊《科學》及《自然》，並瞄準落地應用，可望成為產業升級的重要技術儲備。本港基礎科研實力備受國際學術界的高度肯定，為本港培育、壯大創科產業奠定堅實基礎。本港創科發展“從0到1”不斷創新突破，正邁向“從1到N”的轉化應用關鍵點。特區政府、大學、科研機構及業界應同心協力，打通科研成果轉化應用的難點堵點，促進新質生產力發展，更好推動本港產業轉型升級，為經濟發展注入強勁新動能。



社評說，香港院校在短期內有7份科研學術論文獲接納在全球最頂尖學術期刊上發表，展現本港前沿科研成果獲國際學術權威機構充分認可。在各篇研究論文中，有院校為替代現有氣體製冷劑提供可行的零排放方案，研發出全球首台實現低至－12℃的零下彈卡冷凍裝置；有院校為高效耐用且低成本的太陽能發電技術鋪路，研發一款能顯著提升鈣鈦礦太陽能電池耐久性的高強度薄膜，這些科研成果都對應香港正在重點發展的新能源與綠色科技等領域，反映本港創科發展既有雄厚科研實力，更有廣闊應用場景空間，大有可為。



記者的統計又顯示，過去10年，本港八所資助大學學術期刊發布量增長五成，產業轉化成果更激增逾三倍，足見科研生態日益蓬勃。不過，有在《科學》發表論文的教授直言，香港院校不少研究在“從0到1”的創新研發與轉化上成果不俗，但“從1到100”仍面對資金、生產技術、市場營銷等挑戰。現實反映，本港要以前所未有的力度，打通科研成果轉化應用的“最後一公里”。



社評說，在資金方面，香港擁有從股市融資到風投創投的完整資金生態，目前管理資產規模達2，300億美元，新股集資額中科技企業佔七成。然而，前沿科技需要“耐心資本”的長期澆灌，港投公司“投小、投早、投長期、投硬科技”，每投資1元拉動市場資金逾6元，正是引導社會資本投向硬科技的示範標杆。特區政府應更多更好引導市場力量支持創科，提升“從1到N”轉化應用的成功率。



要加快“從1到N”，強化科研與產業的無縫對接必不可少。特區政府推出的“產學研1＋計劃”、新型工業加速計劃等，正好鼓勵科研團隊從立項之初就緊扣產業痛點；北部都會區新田科技城、河套深港園區等創科載體加速建設，讓中試基地毗鄰實驗室，研發人員可即場調試優化，大幅降低產業化門檻。而且，香港作為國際創科中心，在為前沿技術匹配應用場景具有獨特優勢，例如人工智能可在教育、醫療、服務等領域率先試用，快速驗證實用性。這種“場景牽引、即時反饋”的模式，正好作為科研成果從實驗室走向市場的“加速器”。



同時，香港應更好聯動大灣區，發揮強強聯合、優勢互補，將香港的頂尖科研依託大灣區完備的產業鏈實現量產，產生乘數效應。當創科產業蓬勃發展，可反哺科研突破、培養吸納人才，形成科研、產業互促共進的良性循環，源源不絕催生新技術、新產業。