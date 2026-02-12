珠港澳口岸春節9天客流料突破580萬人次

今年春運以來，珠海毗鄰港澳口岸已率先迎來跨境出行熱潮。（受訪者供圖） 中評社香港2月12日電／珠海邊檢總站11日公布，隨著2026年春節臨近，該總站所轄毗鄰港澳口岸在9天假期出入境客流總量預計將達581萬人次，客流高峰將主要集中在2月19日至21日。珠海邊檢特別提醒，旅客可通過珠海邊檢微信公眾號“實時通關”欄目，實時查詢各口岸現場實況，合理選擇出行時段與口岸。



香港文匯網報導，今年春運以來，珠海毗鄰港澳口岸已率先迎來“人車並旺”的跨境出行熱潮。據珠海邊檢總站統計，在剛剛過去的周末，該總站累計查驗出入境客流量、交通運輸工具量，較去年春節假期前一個周末分別同比增長11.4%和14.6%。其中，2月7日，該總站查驗出入境客流量達83.9萬人次，年內第二次創歷史新高。全國客流量最大的拱北口岸在1月31日、2月7日的查驗量分別達到45.4萬、46.3萬人次，連續兩個周末創出6年多來新高。



珠海邊檢總站預計，春節假期拱北、港珠澳大橋珠海公路、橫琴、青茂口岸的日均客流量，將分別達到30.8萬、12.7萬、9.9萬、9.8萬人次。目前該總站已提前制定春節專項勤務方案，加強與港澳方出入境管理部門聯動協作，密切關注客流車流動態，提前加開、開足邊檢查驗通道，縮短旅客和車輛候檢時間。同時，一線值守民警將24小時接力堅守崗位，保障旅客順暢返鄉、平安出行。