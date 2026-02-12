節前春運過半深圳鐵路到發超410萬人次。香港文匯網 中評社香港2月12日電／隨著2026年春節假期臨近，節前春運已順利過半。記者從深圳鐵路部門獲悉，2月2日至2月8日期間，深圳鐵路累計到發旅客達411.9萬人次，較去年同期增長8.91%，日均到發旅客量穩定在58.84萬人次，客流持續保持高位運行且呈穩步攀升態勢。其中，累計發送旅客265.47萬人次，同比增長8.05%；到達旅客146.38萬人次，同比增長10.5%，反向團圓與旅遊出行需求共同推高客流峰值。



香港文匯網報導，客流熱度持續升溫，2月9日深圳鐵路預計發送旅客50.47萬人次，同比增幅進一步擴大至12.7%。作為粵港澳大灣區重要交通樞紐，深圳北站當日預計發送旅客31.89萬人次，同比增長5.9%，成為客流發送核心站點。



“今年春節9天長假為旅客出行提供了充足時間，人民群眾出行意願顯著增強，需求也更趨多元。”深圳車站相關負責人介紹，除傳統返鄉團圓客流外，反向來深團聚旅客與春節旅遊客流形成疊加，不少年輕群體選擇利用長假外出休閒度假，打造個性化春節體驗。針對這一特點，鐵路部門依託候補購票數據深度分析旅客出行規律，動態優化列車開行方案，通過加開臨客、重聯熱門線路列車等方式，實現運能與出行需求的精準匹配，全力保障旅客順暢出行。



在提升運輸能力的同時，深圳地區各大火車站聚焦“美好出行”目標，持續升級服務設施、創新便民舉措，讓春運旅途更具溫度。深圳北站全新啟用2000平方米綜合指揮中心，依託科學管理可視化平台，整合列車運行狀態、作業計劃、實時客流等多源數據，對管內車站實施統一調度與動態監控，確保旅客運輸全流程實時可控，大幅提升應急處置的精準性與時效性；同步設立“健康驛站”，在候車室設置春運應急醫療點，聯合三甲醫院派遣專業醫護人員駐站服務，為旅客健康保駕護航。



深圳站推出“迎春花彩虹便民條”特色服務，將深圳熱門旅遊景點的地鐵換乘路線、交通指引等信息製作成色彩鮮明的指引卡片，在進站口、候車室服務台等醒目位置擺放，為春節期間來深旅遊度假的旅客提供便捷文旅參考。深圳東站則聚焦高效通行需求，更換進出站檢票閘機31台，新增3條中轉換乘通道，9條安檢通道全部升級為智能安檢設備，有效縮短旅客進站等候時間，提升通行效率。



鐵路部門溫馨提示，深圳地區鐵路樞紐布局完善，各火車站功能定位不同，廣大旅客出行前請仔細核對車票始發站信息，避免因走錯車站耽誤行程。目前，深圳北站、深圳站、深圳東站均設有“愛心/急客通道”，為老、幼、病、殘、孕等重點旅客及臨近開車時間的旅客提供優先驗證、安檢、進站服務，有需要的旅客可向現場工作人員諮詢求助。