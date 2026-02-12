商報時評：春節盛事多　財源滾滾來

來源:香港商報 中評社香港2月12日電／香港商報今天時評說，農曆新年將至，本港年宵市場昨（2月11日）正式開鑼，吸引大批市民入場精選應節商品。作為眾多新春節慶活動之一，年宵市場是香港大型活動的序幕，接下來本港將陸續舉辦一系列盛事，向世界展現香港作為盛事之都的魅力。春節假期向來是香港吸引遊客，做旺消費市道的大好時機，各界應把握機遇，提前做好籌備，優化服務品質與遊客體驗，從而最大化“盛事經濟”效益，令春節假期成為旅遊業的豐收季。



時評說，過去一年，香港旅遊業繼續穩步向前，2025年共錄得4990萬旅客人次訪港，按年上升12%。當中，盛事活動的舉辦起到了強力的助推作用，據Visa最新發布的研究顯示，海內外旅客訪港，有逾九成曾經或計劃體驗本地餐飲文化，45%海外訪客對香港的節慶及大型盛事表示興趣，而香港憑藉世界級大型盛事、多元美食文化及各種難忘體驗，持續吸引各地旅客到訪，更有不少旅客專程為演唱會、體育賽事及各類節慶活動而造訪香港。



舉辦盛事確是招徠旅客的可行之策。今年內地春節假期長達9天，香港朝“盛事＋”的方向進發，食正長假紅利，能夠“聚人氣”、“匯財氣”、“揚名氣”，直接帶動交通、酒店、餐飲、零售等行業收入增長，進一步刺激其他行業的發展，為本港帶來真金白銀的效益，並且有助提升香港的國際知名度。



時評說，為迎接春節及相應的旅遊高峰，香港精心策劃多項豐富多彩的慶祝活動：年宵市場已經開幕，2月12日春節彩燈展舉行，大年初一新春國際匯演之夜上演、年初二將呈現23分鐘的新年煙花匯演、年初三馬年賽馬日、年初五香港大球場賀歲盃足球賽。從年初二至正月十五，香港各區開展花車巡遊，此外，大埔林村許願節，黃大仙祠、車公廟等亦有不同活動。隨即而來，是世界級高爾夫賽事，以及3月香港藝術月、香港藝術節、巴塞爾藝術展、潮流文化盛事等，可謂盛事連綿，精彩紛呈。春節長假期間，香港本就是備受青睞的熱門旅遊目的地，通過盛事加持，更是魅力倍增，相信能吸引更多遊客，進一步催穀旅遊經濟。



為迎接即將到來的春節旅遊高峰期，香港需做好部署，構建全方位的服務保障體系。在口岸通關方面，應提供及時全面的資訊，方便遊客提早計劃行程，並提升通關效率；在交通銜接層面，須根據客流動態靈活調配運力，適時增開臨時班次，確保出行高效暢通；在安全保障領域，應強化重點區域的巡邏布控，建立跨部門協同機制，完善人員分流預案與應急響應體系，最緊要是商家服務態度好，讓遊客擁有獨特而美好的體驗，樂而忘返。



時評說，從客源市場分布來看，廣東與香港時空距離近、出行便利，大灣區是香港入境遊客的“基本盤”和“最大盤”，香港舉辦的盛事對大灣區居民具有很強吸引力，這一大塊客源，需得到充分重視與深度開發。而國家推出的免簽政策，結合高鐵、港珠澳大橋等便利交通，極大地促進了“一程多站”的旅遊模式，香港可依託盛事IP，聯動大灣區內地城市共同開發跨區域旅遊產品，為海內外遊客提供深度文化體驗，持續提升香港作為國際旅遊目的地的競爭力。春節長假紅利就在眼前，香港要牢牢抓住，如此，財源必滾滾而來。