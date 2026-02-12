富權：新北市成功經驗能否推而廣之？

中評社香港2月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：新北市成功經驗能否推而廣之？以下為文章內容。



就在藍營基層普遍質疑中國國民黨主席鄭麗文在二零二六年“九合一”選舉的黨內初選中堅持“依程序辦事”導致有爭議的縣市爭紛不斷，難以整合，“將一手好牌打爛”之際，也是屬於“高爭議度”的新北市卻在昨日出現重大突破：台北市副市長李四川在完成台北市政府與英偉達入駐建設總部的簽約後，隨即宣佈將在二月底請辭並投入新北市長選舉，若獲中國國民黨提名參選，會和台灣民眾黨找出合作方式。而其主要黨內對手、新北市副市長劉和然也隨即在晚間發文表示，自己將不參選新北市長選戰，“在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川副市長代表國民黨參選二零二六新北市長”。曾經一直支持劉和然的新北市長侯有宜，也在臉書發文細數過往與李四川共事的點滴，表示“他做事的執著我最清楚”，並表態“，一棒接一棒，棒棒是強棒，請大家一起全力支持李四川”。至此，國民黨內有關新北市長的爭議，獲得徹底解決，可說是“一天都光曬”。



而由於已經正式宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，昨晚也表態將會完全尊重國民黨內民主程序，如果是李四川代表國民黨，他也非常期待未來針對新北市的發展、讓新北市民更好的生活，跟李四川交換意見，彼此提出彼此對於市政願景的想像，並將會與李四川在非常友善、互相激勵、互相競爭的方式，組成最好最強的競選團隊，帶給新北市民更好的生活。因而估計黃國昌將會在藍白協調下，以“藍白合”方式參選新北市長，亦即新北市長選舉將不會出現人們最為擔心的“三腳督”，國民黨將有很大機率守住新北市這個全台人口及“GDP”最多的“橋頭堡”。



而國民黨專責操盤“九合一”選舉的副主席兼秘書長李乾龍也隨即表示，黨中央將於過年後啟動提名程式，由提名小組開會討論，待程式完成後，將報請中常會通過，正式徵召李四川代表國民黨參選新北市長，相關作業預計於二月底前完成。李乾龍還表示，侯友宜長期為國家與市民打拚，如今更願意替黨中央分憂，協助新北市長人選順利產生，黨中央十分感謝；且侯有宜與劉和然都已表態全力支持李四川，盼能順利交棒、贏得勝選。



在此之前，在野陣營的新北市長選舉遇到兩大障礙。其一是國民黨主席鄭麗文所屬意，藍營基層也普遍支持，其民調一直高於民進黨已經宣布徵召的參選人蘇巧慧的台北市副市長李四川，卻是“千呼萬喚不出來”；而現任市長侯有宜卻是支持民調一直遜於的蘇巧慧的副市長劉和然，而趙少康也極力支持劉和然。其二是民眾黨已經宣布徵召黨主席黃國昌參選新北市長，因而極有可能會出現“三腳督”的態勢，讓蘇巧慧“漁翁得利”，導致國民黨丟掉已經連續戰爭二十年的“橋頭堡”。



不過，黃國昌還是“留有餘地”，傾向於倘國民黨是提名李四川，就將會進行藍白兩黨協調，組成“最優打”的組合。在其民調明顯落後於李四川下，他可能將會放棄參選新北市長，但將會與李四川組合參選。雖然縣市長選舉不像“總統”選舉那樣是“正副捆綁”，但也國民黨在部分縣市如新竹、宜蘭縣及嘉義市的讓步。至於劉和然，李四川為了爭取侯有宜真心實意的支持，可能也將會作出承諾，在當選後任命劉和然為副市長。反正依據最新修正通過的《地方制度法》，“直轄市”副市長編制已調整為固定三人，職務皆比照簡任第十四職等，由市長任命。因而新北市完全可以容納得下黃國昌、劉和然。而黃國昌專攻監督制衡及法政範疇，劉和然則像現時那樣主責建設發展。



李四川在此之前遲遲未有表態參選新北市長，其實是有其客觀原因，就是他正在代表台北市政府與輝達就就北士科T1718基地的進駐地上權談判，而將國際級非常重要的AI產業北士科引進台北市，將不但能夠促進台北市的產業升級，更能為蔣萬安爭取連任市長“錦上添花”，並為其未來“更上層樓”打下堅實基礎。但倘若李四川在談判期間就貿然宣布將會辭職參選新北市長，可能會令輝達執行長黃仁勳質疑台北市政府的誠意。正因為如此，在昨日蔣萬安宣布台北市政府已正式與輝達完成地上權簽約之後，李四川就隨即在臉書宣布，已向蔣萬安表達將在二月底請辭，自三月開始將回到熟悉的新北市；他也說，“若是能夠獲得國民黨的提名，我也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。”

