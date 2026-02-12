烏克蘭稱首都基輔遭受“大規模襲擊”

中評社香港2月12日電／烏克蘭首都基輔市長克利奇科12日說，基輔當天凌晨遭到俄羅斯導彈“大規模襲擊”，多棟建築物被擊中。



新華社報導，克利奇科在社交媒體上寫道：“大規模襲擊仍在繼續。請留在掩體中！”克利奇科稱，包括住宅樓在內的多棟建築物遭襲。



基輔市軍事管理局局長特卡琴科同日在社交媒體上說，基輔當天凌晨遭到俄羅斯導彈襲擊，傷亡情況正在核實。