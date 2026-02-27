兩會專訪孫偉勇：香港旅遊業與民間交流

港區人大代表，孫中山家族後人孫偉勇接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港3月1日電（記者 郭至君）在今年全國兩會召開前夕，中評社記者在香港專訪了港區全國人大代表孫偉勇。孫偉勇長期深耕酒店業，擁有超過30年的旅遊、酒店行業管理經驗，他也是孫中山兄長孫眉的玄孫，是孫中山先生家族第五代成員，一直積極參與社會公職服務，認真履職盡責、主動建言獻策。訪談聚焦香港旅遊業進一步發展、大灣區文旅協作融合、兩岸、港台民間交流以及今年兩會的議案方向等問題，全文整理如下：



中評社記者：近幾年來，訪港旅客平均消費的數字在不斷下降，您認為這反映了香港旅遊業的什麼結構性問題？如何扭轉這個趨勢？



孫偉勇：我認為可能反映的結構性問題有以下五點：第一、旅遊產品結構單一化。對比其他城市，香港長期依賴購物和歷史悠久的傳統景點，缺乏深度體驗、文化創新和差異化產品，難以滿足新一代遊客對個性化、體驗式旅遊的需求。第二、區域競爭加劇。周邊地區如深圳、澳門、日本、東南亞國家在購物、餐飲、娛樂等方面提供了高性價比選擇，分散了消費力。第三、消費模式轉變。遊客，尤其是內地旅客從一味追求奢侈品購物轉向日常消費、本地體驗，人均消費額自然下降。第四、成本競爭力減弱。香港物價、住宿成本較高，性價比不夠高，部分遊客可能縮短停留時間或減少購物預算。第五、品牌形象固化。一些自然風景或者是人文景點長時間沒有創新，“購物天堂”標籤雖強，但缺乏文化、生態、創新旅遊等多元形象，對高消費客群吸引力有限。這是一些香港多年來存在的結構性問題，如果將來不去追求日新月異的改變的話，就會影響收入。



我認為，扭轉趨勢的可能方向也有如下幾點：第一、產品多元化升級。我們可以開發文化遺產旅遊（如歷史街區活化）、加大生態旅遊發展力度（地質公園、離島深度遊）、提升創意產業多元化的體驗（藝術、設計、影視主題路線）、推廣節慶活動（藝術節、美食節、體育賽事）吸引特定興趣客群。第二、提升體驗價值，例如加強服務品質培訓，推動“禮貌運動”改善遊客體驗。我們也可以利用科技提供智慧導覽、沉浸式體驗（AR／VR歷史場景重現）。第三、拓展高價值客源。針對歐美、澳新、中東等長途旅客推廣深度遊，延長停留時間；吸引會展、醫療、教育旅遊等高附加值細分市場。第四、優化消費環境。通過政策鼓勵開發中高端特色民宿，緩解住宿成本壓力；與商家合作推出“優質旅遊服務計劃”，提升消費透明度與信心。第五、區域協同策略。推動“一程多站”旅遊，聯動大灣區城市形成區域旅遊吸引力，讓旅客去了其他城市之後也可以加深對香港的興趣，繼而將香港變成他們旅遊的目的地之一。第六、精準行銷與品牌重塑。我們可以通過社交媒體、KOL、明星代言人去推廣香港多元形象（如郊野秘境、傳統工藝、街頭文化），也針對不同客群定制宣傳策略，例如向年輕客群推廣城市探索，向家庭客群推廣親子活動。



中評社記者：香港旅議會在聯同業界積極開拓針對高端消費客源市場的行程，對此您有什麼看法或者建議嗎？



孫偉勇：香港旅遊業積極開拓高端消費市場行程，體現了業界順應市場變化、追求高品質發展的積極態度。香港作為國際大都市，擁有豐富的文化遺產、世界級的美食、購物體驗和獨特的城市魅力，完全有能力吸引和滿足高端消費客群的需求。我們建議業界可以進一步挖掘香港的文化深度和特色體驗，比如結合非物質文化遺產、綠色生態旅遊等元素，打造更多元化、高品質的旅遊產品。同時，我們也相信香港旅遊業的發展將得到國家的大力支持，更好地融入大灣區旅遊合作，共同推動區域旅遊繁榮。

