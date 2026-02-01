劉宗夏：民進黨過度操作　會不會重蹈覆轍？

中評社台北2月15日電（作者 劉宗夏）近期民進黨刻意用特定媒體及民調，操作賴清德聲望回升，然後又大動作的用“國安”理由法辦原住民“立委”高金素梅，加上美國配合民進黨政府，在軍購案上施壓在野黨，民進黨政府似乎顯得相當得意，但其實台灣社會結構已經悄然在轉變，得意忘形、操作過頭，最後可能會翻船。



民進黨用台灣半導體產業的未來去交換關稅下降，讓台灣傳產暫時鬆一口氣，加上因為AI投資熱潮讓全球股市大漲，由台積電領銜的台股也持續創高，台灣民意對賴清德的不滿舒緩，可以理解，不過，民進黨此時也刻意用特定偏綠民調背景的公司，發表反對國共論壇的民調，操作痕跡明顯。



其實台灣多數民意絕對是希望兩岸溝通和解的，這是一般常識，民進黨搞這些小動作只是欺騙自己，宣傳效果有限，而法辦高金素梅，已經造成在野意見領袖強烈不滿！



醫師蘇一峰就表示：當年小吃店掛生醫招牌大吃16.5億標案，高金素梅是免費募集大陸快篩發給人民防疫使用，綠營吃得滿嘴油沒事，募集防疫物資救人卻要被抓成貪污！



而且看綠營裡面比較偏中間路線的王世堅都發言挺高金，甚至造成自家人不滿，強烈批判他，由此可以看出民進黨還是陷入自己很有限的圈圈，中間選民可能會對民進黨濫用司法打擊政敵產生不滿，王世堅雖然嘴巴裡還是講著挺台派，卻不認同司法追殺的做法。



在大罷免運動期間，在野曾經被民進黨司法整肅得很慘！看起來要一敗塗地，但是卻在投票之前民意大翻轉，人民覺得民進黨濫用司法機器，不僅讓藍白有強烈的危機意識，也激發大批中間選民出來投票，展現對民進黨政府的不滿！



上次民進黨大失敗，就是因為台灣人民覺得民進黨用反共當借口，實際上在撕裂台灣社會，民進黨如果做過頭，是有可能被民意反噬的！接下來台灣在野黨必須反擊，提出民進黨標準不一、打擊異己的舉證，一方面取得中間選民的同情，也可以藉此再一次凝聚藍白。

