今夜，當我們再吟誦起“明月幾時有”，再神游於赤壁的清風明月之間，我們看到的，不只是一個偉大的文學家，更是一個在無盡煩惱中，以智慧與豁達將自己度到彼岸的行者。 中評社香港5月4日電／題：禪月山河



作者：楊流昌



浩浩長江水，淘盡了英雄，也浸潤了詩魂。在黃州那段貶謫的歲月裡，一個深夜，蘇軾寫下了這樣的句子：“人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。”這飄渺的飛鴻，這無常的雪泥，已然透出一股佛家的空寂與淡然。若要讀懂蘇軾那波瀾壯闊的一生，便不能繞過那盞始終照亮他精神暗夜的佛燈。



他的佛緣，始於家鄉眉山那片鐘靈毓秀的土地，也始於家庭的薰陶。父親蘇洵雖以儒學聞世，卻也常與雲遊的衲子談禪論道。那青神縣中峰寺的晨鐘暮鼓，想必曾無數次敲響在少年蘇軾的耳畔，在他心中悄然埋下智慧的種子。這顆種子，將在日後漫長而坎坷的風雨裡生根發芽，長成庇佑他靈魂的菩提。



及至壯年，宦海浮沉，他生命中的方外之交，愈發多了起來。杭州湖光山色間，他與惠勤、惠思二僧詩文唱和；貶謫黃州，他更是在安國寺“間一二日輒往，焚香默坐，深自省察，則物我相忘，身心皆空。”他與佛印了元禪師的交往，尤具傳奇色彩，充滿了機鋒與妙趣。一次，蘇軾自覺修持有得，撰偈一首：“稽首天中天，毫光照大千；八風吹不動，端坐紫金蓮。”派人送交江對岸的佛印。禪師覽畢順手批了“放屁”二字，囑還回東坡居士。蘇軾見狀大怒，即刻過江理論。佛印早已在岸邊等候，大笑說“居士既言‘八風吹不動’，何以一‘屁’打過江來？”蘇軾聞言，豁然頓悟，撫掌大笑。這“八風” 利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，正是世間最惑亂人心的力量。這一則軼事，活畫出一個尚未“究竟”卻真誠可愛的居士形象，也可見佛理已深深浸入他的生活，成為砥礪心性的磨刀石。



這佛理，更被他信手拈來，融入筆墨，點化了無數雄奇的詩文。那首千古絕唱《水調歌頭》，“人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全”，道出的不正是“諸行無常”的般若真諦麼？而《前赤壁賦》中，他由水月之喻，直指宇宙人生的真諦：“蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。”這已不止於哲理的思辨，更是對佛理“緣起性空”的文學闡發。萬物刹那生滅，故曰“變”；萬法無獨立自性，故曰“不變”。能於江風明月間，悟得此等“空”與“無盡”的妙理，非有深厚的佛學根基不能為。



然而，蘇軾最令人傾慕之處，在於他並未因悟“空”而走向寂滅虛無。他創造性地將佛家的“破除執著”、道家的“順應自然”與儒家固有的“濟世情懷”熔於一爐。佛家“緣起性空”哲思，予他一副看清世間虛妄的眼鏡，讓他能於逆境中保持心靈的“空”與“靜”；而儒家仁政愛民理想，則給了他一副永不沉淪的筋骨，支撐著他無論身處何地，都要為百姓做一份實事。



於是，我們看到了一個奇妙的蘇軾。在惠州貶所，他可以吟出“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”的曠達；同時，他也關切民生，看到惠州百姓過江艱難，便積極倡議、捐資修建了東新、西新兩座橋樑。他在寫給兒子的詩中坦言：“丹砂已成焰，白髮已盈巾。亦欲識夫道，渺茫難具陳。但欣魚蝦侶，亦可同樵漁。”這裡有對求仙問道的懷疑，轉而安於與魚蝦樵夫為伍的平凡，這何嘗不是一種“平常心是道”的禪意？



而他最終的境界，或許就凝練在那首《觀潮》裡：“廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消。到得還來別無事，廬山煙雨浙江潮。”歷盡千帆，看山還是山，看水還是水，絢爛之極，復歸於平淡。這平淡，是穿透一切虛妄相後的真實，是“也無風雨也無晴”的究竟安然。



他晚年在金山寺自題畫像的詩，更像是一生的總結：“心似已灰之木，身如不系之舟。問汝平生功業，黃州惠州儋州。”心已成灰，身似不系，這是何等的空寂與灑脫！而他平生最堪自傲的“功業”，竟是被一貶再貶的三個流放之地。這並非自嘲，而是真正的超越 他將常人眼中的巨大苦難，點化為了自己精神勝利的豐碑。



佛家的智慧，如同一劑清涼散，澆熄了他心中太多的憤懣與塊壘，讓他能以“空靜”之心，順應“無常”之境。而儒家的擔當，又讓這副清涼的骨架，始終挺立著入世的溫熱。他就像一隻精妙的熔爐，將儒的進取、道的逍遙、佛的慈悲，冶煉成一種獨屬於蘇軾的生命合金 堅硬足以抵禦現實的磨蝕，柔韌足以順應命運的波流。



今夜，當我們再吟誦起“明月幾時有”，再神游於赤壁的清風明月之間，我們看到的，不只是一個偉大的文學家，更是一個在無盡煩惱中，以智慧與豁達將自己度到彼岸的行者。他的詩文，是他渡河的舟筏；而他的人生，則是那照亮後世千年，永不沉落的天心明月。這輪明月，朗照山河，也逐人而歸，提醒著每一個在塵世中跋涉的我們：此心若能安處，便是吾鄉。