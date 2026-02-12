內蒙古自治區政府原主席王莉霞被“雙開”

王莉霞。（資料圖） 中評社北京2月12日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，王莉霞喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重背離“兩個維護”，落實黨中央決策部署陽奉陰違、自行其是；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務對象車輛，貪慕虛榮、追求享樂；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，由他人支付應當由本人支付的費用；違規干預、插手司法活動；家風不正，對家屬失管失教；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



王莉霞嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予王莉霞開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、內蒙古自治區第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。