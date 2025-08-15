楊流昌：“舍食用根”智慧，恰似一劑清涼散

圓瑛法師（1878-1953）為中國近代著名高僧、首任中國佛教協會會長，與寧波天童寺淵源深厚。(資料相) 中評社香港2月14日電／題：舍食用根



作者 楊流昌



暮春時節，重讀圓瑛法師《一吼堂詩集》“嚼得菜根甘苦味，方知世味本無常”一句，忽然牽出他“舍食用根”的舊事。法師一生持戒精嚴，於飲食一道尤顯修行本色，那尋常菜根，在他手中竟成了破迷開悟的修行利器。



民國年間，圓瑛法師住持寧波天童寺，每逢災年便率僧眾減餐縮食，將餘糧賑濟災民。有弟子見他日日只食蘿蔔根、青菜根，不解問道：“師父德高望重，何需如此清苦？”法師撫須笑答：“根者，本也。草木離根則枯，人生離本則亂。舍珍饈而食根，一為惜福，二為守本。”他所說的“本”，是修行者不貪口腹之欲的初心，是出家人悲天憫人的情懷。那些被常人丟棄的菜根，經清水洗淨，少油清炒，在法師口中竟吃出了禪味。他常說，菜根雖微，卻承天地雨露，蘊草木生機，舍華取實，方見

真味。



法師的“舍食”，從來不是單純的苦行。抗戰時期，他奔走募化，將所得善款全數用於救濟難民、支援抗日，自己卻常以菜根配糙米飯為食。有人勸他保重身體，他卻說：“吾身是幻，眾生是實。能以一餐之舍，換眾生一線生機，何其幸也。”某次在南洋弘法，信眾供奉山珍海味，他婉言謝絕，只取案邊一碟醬蘿蔔根，笑道：“此物最養心性，能斷貪癡。”座下信眾無不感佩，紛紛效仿減膳惜福。



後來有人問他，食根多年，可有厭煩之時？法師答道：“心無厭足，故有煩惱；心若清淨，菜根勝珍饈。”原來“舍食用根”的真諦，不在食物本身，而在舍掉內心的貪執。舍掉對美味的貪戀，便少了一分攀緣；守住飲食的本真，便多了一分清明。法師以菜根為媒，修行於日常，正如他在禪堂所書：“平常心是道，菜根本味香。”



如今，再看案頭清供的蘿蔔乾，忽然懂得，圓瑛法師舍的是口腹之欲，守的是修行之根；食的是尋常菜根，養的是慈悲之心。這“舍食用根”的智慧，恰似一劑清涼散，能滌蕩塵世的浮躁，讓人在紛繁中找回本心。原來最樸素的堅持，往往藏著最深厚的修行；最卑微的菜根，竟能承載最博大的慈悲。